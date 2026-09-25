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'Fon piyasası' iddiaları gündemde: DMM'den kritik açıklama

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'Fon piyasası' iddiaları gündemde: DMM'den kritik açıklama
Başlık ResmiFon piyasası iddiaları gündemde: DMMden kritik açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, fon piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya ve uluslararası basında yer alan, 'Türkiye ekonomisinin genelini tehdit eden sonuçlar doğacağı' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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|
Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), fon piyasasında son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin bazı sosyal medya hesapları ve uluslararası basın kuruluşlarında yer alan iddialara yönelik açıklama yaptı.

DMM'nin X hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu gelişmelerin Türkiye ekonomisinin genelini veya finansal sistemin dengesini tehdit eden bir durum olmadığı belirtildi.

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"ADLİ VE İDARİ SÜREÇLERDEN İBARET"

Açıklamada, yaşanan sürecin sermaye piyasalarının şeffaflığını ve güvenliğini korumak amacıyla sınırlı bir alanda yürütülen adli ve idari süreçlerden ibaret olduğu ifade edildi.

Piyasa düzenini bozmaya yönelik eylem ve usulsüzlüklerin ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, yatırımcı haklarının korunması ve piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi için gerekli tedbirlerin uygulandığı kaydedildi.

DMM, piyasalarda güvensizlik ortamı oluşturmayı ve toplumda korku ve paniğe yol açmayı hedefleyen spekülatif ve yönlendirici paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, kamuoyunun yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması istendi.

Fon piyasası iddiaları gündemde: DMMden kritik açıklama
Başlık ResmiFon piyasası iddiaları gündemde: DMMden kritik açıklama
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