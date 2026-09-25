Önce patlama sesi, ardından yoğun koku! Eyüpsultan'da korku dolu anlar

Eyüpsultan'da İSKİ'nin altyapı çalışması sırasında iş makinesi ana arterdeki doğalgaz borusunu deldi. Patlama sesi ve yoğun gaz kokusu paniğe neden olurken, İGDAŞ ekipleri gaz akışını kesti.

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İstanbul Eyüpsultan'da, saat 16.00 sıralarında Eyüpsultan Bulvarı'nda meydana gelen olay vatandaşların büyük panik yaşamasına neden oldu.

İddiaya göre, İSKİ'nin devam eden altyapı çalışması sırasında iş makinesi ana arterde bulunan doğalgaz borusunu deldi. Büyük patlama sesinin ardından çevreye gaz kokusu yayılırken, ihbar üzerine bölgeye İGDAŞ ve polis ekipleri sevk edildi.

GAZ AKIŞI KESİLDİ, ÖNLEMLER ALINDI

İGDAŞ ekipleri gaz akışını keserken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Ekipler, hasar gören doğalgaz borusunun onarılması için çalışma başlattı. Çalışmalar nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da oluştu.

Önce patlama sesi, ardından yoğun koku! Eyüpsultanda korku dolu anlar

ESNAFTAN TEPKİ

Bölgede bulunan esnaf Kaan Pala, yüksek sesli bir patlama duyduklarını belirterek, "Ateş çıkmadı ama ses geldi. İnanılmaz derecede ses yüksekti. Sonra polisler, itfaiye geldi. Daha sonra doğalgaz ekibi geldi. Çalışmadan kaynaklı kepçe arkadaşımız yanlışlıkla patlatmış. Ana artermiş. Tam önümüzde oldu. Korku dolu anlar yaşadık" dedi.

Bir diğer esnaf Alperen Karahan ise çalışma nedeniyle iş yerlerinin mağdur olduğunu belirterek, "Saat 16.00'da ses ardından koku geldi. Çok yoğun bir koku vardı. Çalışma sırasında kepçe vurmuş. Doğalgaz borusunu patlattı. Tüm müşterilerimizi dışarı çıkardılar. Biz de mağduruz. Hala doğalgazımız yok" diye konuştu.

Karahan, çalışmaların daha sakin dönemlerde yapılabileceğini savunarak, yaşanan olayın trafik yoğunluğu ve müşteri kaybına yol açtığını ifade etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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