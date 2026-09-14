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Haliç'te suyun rengi değişti! Eyüpsultan sahilinde vatandaşlardan ağır koku şikayeti

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Haliç'te suyun rengi değişti! Eyüpsultan sahilinde vatandaşlardan ağır koku şikayeti

İstanbul Eyüpsultan sahilinde günlerdir etkisini sürdüren ağır kokunun ardından Haliç’te suyun rengi değişti. Vatandaşlar kötü kokunun zeminde biriken balçık ve yeterli temizlik yapılmamasından kaynaklandığını öne sürdü.

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İstanbul Eyüpsultan sahilinde günlerdir etkili olduğu belirtilen ağır koku, bölgede yürüyüş yapan vatandaşların tepkisine neden oldu. Kötü koku nedeniyle sahilde vakit geçirmekte zorlandıklarını belirten vatandaşlar, kokunun Haliç’te yeterli temizlik yapılmamasından kaynaklandığını öne sürdü.

"İNSAN BOĞULSA ZOR KURTULUR"

Lodos olduğu zaman burada koku olduğunu söyleyen İsmail Hakkı Umul, "Buranın havası karayelle birlikte lodosa dönüyor, lodosla beraber karayele dönüyor. Gün batıyor, gün açmıyor. 7 metrenin altındaki çamur, 17 metre su yukarı çıkıyor. Alttaki çamurda insan boğulursa zor kurtulur. Lodos olduğunda burada koku yapar, burası temizlendi ama halk olarak birlikte hareket edersek bu iş rahatlar, bir, iki kişinin yapacağı iş değil. Hepimiz durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesine ileteceğiz ya da başka bir kuruma, burası temizlenmeli" dedi.

Haliçte suyun rengi değişti! Eyüpsultan sahilinde vatandaşlardan ağır koku şikayeti
Başlık ResmiHaliçte suyun rengi değişti! Eyüpsultan sahilinde vatandaşlardan ağır koku şikayeti

YETKİLİLERE SESLENDİLER

Balçık kokusu geldiğini ifade eden Latif İçten, "Dünyanın en güzel yeri burası. Fakat burada lodos olduğu zaman koku çok yapıyor. Yetkililerden de bu konuya çözüm üretilmesini istiyoruz. Buraya bir el atsınlar. Poyrazlı havada koku olmuyor, lodoslu havada çok koku oluyor, balçık kokusu geliyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan dronla çekilen görüntülerde ise Haliç’in bazı bölümlerinde suyun renginin farklılaştığı görüldü.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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