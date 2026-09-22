Yeni elektrikli otomobil bataryası tanıtıldı: %97 doluluğa sadece 9 dakika ulaşıyor

Çinli batarya üreticisi Sunwoda, elektrikli otomobillerin şarj seviyesini oda sıcaklığında yüzde 10’dan yüzde 97’ye dokuz dakikada çıkarabildiğini açıkladığı yeni 15C LFP batarya sistemini tanıttı. Şirket, bir dakikalık şarjla 100 kilometreye kadar menzil eklenebileceğini belirtiyor.

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Elektrikli otomobillerde birkaç dakikalık şarj sürelerine ulaşma yarışı hızlanıyor. BYD, CATL, Geely ve Dongfeng gibi üreticilerin ardından Sunwoda da geliştirdiği yeni nesil hızlı şarj bataryasını ve megawatt seviyesindeki şarj altyapısını duyurdu.

Sunwoda EVB tarafından tanıtılan 15C akıllı hızlı şarj sistemi, lityum demir fosfat hücre kimyasını kullanıyor. Şirketin açıkladığı verilere göre batarya, oda sıcaklığında yüzde 10’dan yüzde 70’e beş dakikada, yüzde 97’ye ise dokuz dakikada ulaşabiliyor.

Sunwoda ayrıca uygun koşullarda bir dakikalık şarjın otomobile 100 kilometreye kadar menzil sağlayabileceğini öne sürüyor. Ancak menzil değeri için kullanılan test standardı, bataryanın kapasitesi ve şarj sırasında ulaşılan azami güç henüz açıklanmadı.

15C DEĞERİ ŞARJ HIZINI GÖSTERİYOR

Bataryanın 15C olarak tanımlanması, hücrelerin nominal kapasitelerinin 15 katına karşılık gelen teorik şarj gücünü kabul edebildiği anlamına geliyor. Örneğin 100 kWh kapasiteli bir bataryada 15C, hücre seviyesinde teorik olarak 1.500 kW güç anlamına gelebilir.

Ancak gerçek otomobil kullanımında bu gücün şarj işleminin tamamı boyunca korunması mümkün değil. Batarya yönetim sistemi; sıcaklığa, doluluk oranına ve hücrelerin durumuna göre şarj gücünü sürekli değiştiriyor.

SOĞUK HAVADA ŞARJ SÜRESİ 15 DAKİKAYA ÇIKIYOR

Yüksek hızlı şarj sistemlerinin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri düşük sıcaklık. Soğuk hücreler enerjiyi daha yavaş kabul ederken yüksek güç uygulanması batarya sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturabiliyor.

Sunwoda, yeni bataryanın eksi 20 derecede yüzde 10’dan yüzde 97’ye 15 dakikada şarj edilebildiğini açıklıyor. Bu koşulda bataryaya 700 kilometrenin üzerinde sürüş menzili sağlanabileceği belirtiliyor. Oda sıcaklığındaki dokuz dakikalık süreye kıyasla altı dakikalık bir kayıp oluşsa da eksi 20 derecede yüzde 97’lik dolumun 15 dakikada tamamlanabilmesi oldukça iddialı bir sonuç.

SINIRSIZ HIZLI ŞARJA RAĞMEN 10 YIL GARANTİ İDDİASI

Ultra hızlı şarjın batarya ömrünü kısaltabileceği yönündeki endişeler, teknolojinin yaygınlaşmasının önündeki önemli sorunlardan biri. Hücrelere yüksek güç uygulanması sıcaklığı artırabiliyor ve uzun vadede kapasite kaybını hızlandırabiliyor. Sunwoda, yeni batarya sisteminin özel kullanıma ait otomobillerde hızlı şarj sayısı sınırı olmadan 10 yıl veya 300 bin kilometrelik garanti şartlarını karşılayabildiğini belirtiyor.

Sunwoda ayrıca mevcut batarya teknolojilerinin bir milyon kilometreye kadar kullanım ömrüne ulaşabildiğini belirtiyor.

YAPAY ZEKA BATARYADAKİ ARIZALARI ÖNCEDEN TAHMİN EDİYOR

Yeni batarya paketi yalnızca şarj hızına odaklanmıyor. Sistemde üçüncü nesil akıllı hücreler, enerji kontrol ünitesi ve yapay zeka destekli bulut platformu birlikte çalışıyor.

Bataryadan gelen sıcaklık, voltaj ve hücre dengesi gibi verileri izleyen sistemin 20’den fazla arıza türünü iki ila 10 gün önceden tespit edebildiği belirtiliyor. Sunwoda, erken uyarı sisteminin yüzde 99,77 doğruluk oranına ulaştığını öne sürüyor.

BYD İLE AYNI ŞARJ SÜRELERİNİ HEDEFLİYOR

Sunwoda’nın açıkladığı beş ve dokuz dakikalık süreler, BYD’nin ikinci nesil Blade Batarya için duyurduğu değerlerle aynı seviyede. BYD de yeni sisteminin oda sıcaklığında yüzde 10-70 şarjını beş, yüzde 10-97 şarjını dokuz dakikada tamamladığını açıklamıştı.

Dongfeng tek bağlantı üzerinden 1.500 kW güç verebilen istasyon geliştirirken Hongqi tarafından test edilen farklı bir batarya prototipi yüzde 10’dan yüzde 70’e 3 dakika 41 saniyede ulaşmıştı. Geely de 1.000 voltluk yeni mimarisiyle yüzde 10-80 şarj süresini 5,5 dakikanın altına indirmeyi planlıyor.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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