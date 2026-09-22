Eskişehir'de bir lokanta işletmecisi, internet üzerinden plastik tabak sipariş etti. Gelen kargoyu açan işletmeci ve çalışanlar gördükleri karşısında şoke oldu. Paketten kötü kokulu kot pantolon, kadın çantası ve Almanya'ya ait uluslararası aşı kartı çıktı.

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Sütlüce Mahallesi Eğitimciler Caddesi üzerinde hizmet veren bir lokanta işletmecisi, iş yerinde kullanmak üzere internetten 30 adet plastik tabak sipariş etti. İş yerine ulaşan kargo paketini açan çalışanlar, sipariş ettikleri tabaklar yerine kullanılmış kot pantolon ve bir kadın çantasıyla karşı karşıya kaldı.

İnternetten tabak sipariş ettiler! Kargoyla gelenler şoke etti: Leş gibi kokuyor

İŞ YERİ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLACAK

Gelen paketin içindeki eşyaları inceleyen iş yeri çalışanları, kıyafetlerin iç kısmına gizlenmiş halde Almanya tarafından düzenlenmiş uluslararası bir aşı kartı da buldu. İlginç teslimatın ardından iş yeri sahibinin durumu yetkililere bildirmek ve mağduriyetinin giderilmesi için en kısa sürede emniyete giderek şikayetçi olacağı öğrenildi.

İnternetten tabak sipariş ettiler! Kargoyla gelenler şoke etti: Leş gibi kokuyor

"LEŞ GİBİ KOKUYOR"

Lokanta çalışanı Mustafa Emre Akgül ise yaşanan olaya tepki göstererek, "Patronum tabak sipariş vermişti, gelen ise bu kıyafetler oldu. Çanta ile kot pantolon gibi bir şey çıkmış. Kıyafetler de çanta da leş gibi kokuyor zaten. Verdiğimiz paradan dolayı değil ama yeter gerçekten, böyle olmaz. İnsanları böyle dolandırarak bir yere varamazlar. Biz 30 tane plastik tabak siparişi vermiştik" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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