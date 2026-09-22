2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, okullarda uygulanacak ara tatil ve sömestr tarihlerini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma takvimine göre öğrencilerin ilk dönem ve ikinci dönem yapacağı tatiller belli oldu.

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Okulların açılmasıyla birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılı tatil tarihleri öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Peki 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman başlıyor? İkinci ara tatil ne zaman? İşte MEB'in açıkladığı okul tatil takviminin tüm ayrıntıları...

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, hafta sonlarının da dahil olduğu tatil döneminin ardından 20 Kasım 2026 Cuma günü ara tatili tamamlayacak. 23 Kasım Pazartesi günü ise dersler yeniden başlayacak.

İlk ara tatil ne zaman, yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman başlıyor? 2027-2027 MEB takvimi

YARIYIL TATİLİ (SÖMESTR) NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönemin tamamlanmasının ardından başlayacak sömestr tatili 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ikinci döneme ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.



İlk ara tatil ne zaman, yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman başlıyor? 2027-2027 MEB takvimi

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

İlk ara tatil ne zaman, yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman başlıyor? 2027-2027 MEB takvimi

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2027?

MEB takvimine göre öğrenciler için eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Böylece ikinci dönemin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler yaz tatiline başlayacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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