Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Yarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı? Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı? Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı!
Başlık ResmiYarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

18 Eylül Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu uyarılarının ardından öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Yarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı merak edilirken Meteoroloji yarın için 7 ili sarı kodla uyardı. Bazı bölgelerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken, doğu illerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.

Kaydet
a- | +A

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış, Hakkari, Şırnak, Siirt ve Van'ın bazı bölgelerinde ise kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Peki, yarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ, 18 EYLÜL CUMA OKULLAR VAR MI?

Meteoroloji tarafından 7 il için sarı kodlu uyarı yapılırken 18 Eylül Cuma günü okulların tatil edildiğine ilişkin valiliklerden henüz bir açıklama gelmedi.

Şu an için söz konusu illerde eğitim ve öğretime ara verildiğine dair resmi bir karar bulunmuyor. Valilikler tarafından olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil kararı alınması halinde haberimiz güncellenecektir.

Yarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı? Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı!
Başlık ResmiYarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı? Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı!

HANGİ İLLER İÇİN SARI KODLU UYARI YAPILDI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Eylül Cuma günü için 7 il için sarı kodlu uyarıda verdi. Sarı kodlu uyarı verilen iller; Adana, Hatay, Mersin, Hakkari, Siirt, Van, Şırnak.

Yarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı? Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı!
Başlık ResmiYarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı? Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı!

ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Adana için 18 Eylül Cuma günü kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Fakat Adana'da okulların tatil edildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı? Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı!
Başlık ResmiYarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı? Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı!

HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji, Hatay'ın kıyı kesimleri için de kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 18 Eylül Cuma günü Hatay'da okulların tatil olduğuna dair resmi bir karar ise açıklanmadı. Öğrenci ve velilerin valilikten yapılabilecek yeni duyuruları takip etmesi gerekiyor.

Yarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı? Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı!
Başlık ResmiYarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı? Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı!

MERSİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Mersin'in kıyı kesimleri için 18 Eylül Cuma günü kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Mersin'de de eğitime ara verildiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Yarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı? Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı!
Başlık ResmiYarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı? Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı!

DOĞU AKDENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ, DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre 18 Eylül Cuma günü Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak görülebilecek. Yağışların özellikle gece saatlerinden itibaren etkili olması ve 17.00'ye kadar devam etmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda uyarı yapıldı.

Yarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı? Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı!
Başlık ResmiYarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı? Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı!

Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Van'ın güneyi ve Siirt'in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Rüzgarın saatte 50-70 kilometre hızla esmesi, yüksek kesimlerde ise yer yer 80 kilometreye ulaşması öngörülüyor.

Yarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı? Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı!
Başlık ResmiYarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı? Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı!

HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Hakkari için 18 Eylül Cuma günü fırtına uyarısı bulunuyor. Fakat Hakkari'de okulların tatil edildiğine ilişkin valilik açıklaması yapılmadı.

Yarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı? Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı!
Başlık ResmiYarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı? Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı!

ŞIRNAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Şırnak çevresinde de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. 18 Eylül Cuma günü için eğitime ara verildiğine yönelik resmi bir açıklama ise henüz duyurulmadı.

Yarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı? Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı!
Başlık ResmiYarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı? Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı!

SİİRT'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji, Siirt'in doğu kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Siirt'te de okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı.

Yarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı? Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı!
Başlık ResmiYarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı? Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı!

VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. 18 Eylül Cuma günü Van'da da eğitime ara verilmesine ilişkin şu an için resmi bir açıklama yapılmadı.

İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji’den 12 ile sarı kodlu uyarı! Saat verildi, kuvvetli sağanak yolda
YAŞAM
Meteoroloji’den 12 ile sarı kodlu uyarı! Saat verildi, kuvvetli sağanak yolda
Sağanak yağış denizin rengini değiştirdi! Tatilcilerin keyfi yarım kaldı
YAŞAM
Sağanak yağış denizin rengini değiştirdi! Tatilcilerin keyfi yarım kaldı
Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 15 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya hava durumu
HABERLER
Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 15 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya hava durumu
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"İBRETİÂLEM OLSUN"
TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalar
YARIN OPERASYON OLABİLİR
YARIN OPERASYON OLABİLİR
Bakan Mustafa Çiftçi: Devlet unutmaz, uyutmaz
POLİSLERE PEŞ PEŞE MÜJDE!
POLİSLERE PEŞ PEŞE MÜJDE!
Bakan Çiftçi TGRT Haber'de duyurdu
BAKAN ÇİFTÇİ TARİH VERDİ
BAKAN ÇİFTÇİ TARİH VERDİ
Başıboş köpek sorununda son viraj
SKORA EŞİTLİK GELDİ
SKORA EŞİTLİK GELDİ
Beşiktaş'ın konuğu Marsilya
4’LÜ MEKANİZMA GELİYOR
4’LÜ MEKANİZMA GELİYOR
Terörsüz Türkiye’ye İran’dan destek!
GÖREVİ SONA ERDİ!
GÖREVİ SONA ERDİ!
CHP İstanbul İl Kongresi tedbir kararı kaldırıldı
YENİ RAPORDA YENİ GÖRÜNTÜ!
YENİ RAPORDA YENİ GÖRÜNTÜ!
Kabaiş dosyasında şüpheli 4 nokta tespit edildi
NEW YORK'TA GÖRÜŞECEKLER
NEW YORK'TA GÖRÜŞECEKLER
Masada önemli konular var
BAKAN DUYURDU
BAKAN DUYURDU
İstanbul Havalimanı'nda bir ilk olacak
"KORKTUKLARINI HİSSETTİM"
Orkun Kökçü'den Fenerbahçe sözleri
BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
'Bosna Kasabı' görselli çorap için flaş gelişme
"ONA GÜVENİN, DAMGA VURACAK"
Nene'ye Neymar ve Vinicius benzetmesi!
İMRALI'DAKİ YAPIYI DA ANLATTI
İMRALI'DAKİ YAPIYI DA ANLATTI
Uçum'dan 'Öcalan' mesajı: Komisyonda görev alacak
ARDA GÜLER, İSTANBUL'A GELİYOR
ARDA GÜLER, İSTANBUL'A GELİYOR
İstanbul'da dev organizasyon: Statlar açıklandı
BIÇAKLI SALDIRIDA YENİ DETAY
BIÇAKLI SALDIRIDA YENİ DETAY
İlçe başkanlığı talebi soruşturma dosyasına girdi
İŞTE DÜNYANIN EN HAVALI SEMTİ
İŞTE DÜNYANIN EN HAVALI SEMTİ
Geçen yıl Tokyo'ydu, bu sene değişti
KIRIK CAMLAR DİKKAT ÇEKTİ
KIRIK CAMLAR DİKKAT ÇEKTİ
Kayıp Büşra bebeğin Diyarbakır'daki evi görüntülendi
DEV BANKADAN YENİ TAHMİN
DEV BANKADAN YENİ TAHMİN
Dolar gevşedi, petrol düştü, altın yükseldi
KÖYLÜLER BU FABRİKAYA ORTAK
KÖYLÜLER BU FABRİKAYA ORTAK
El ele verdiler, Amerika'ya ürün sattılar
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İmamoğlu davasında sanıktan 'ihale' çıkışı!
İmamoğlu davasında sanıktan 'ihale' çıkışı! "Tamamen usulsüz organize edildi"
Kaydet
Michigan'da ABD ordusuna ait F-16 düştü
Michigan'da ABD ordusuna ait F-16 düştü
Kaydet
Güneşin Doğduğu Yer oyuncuları ve karakterler tam liste! Güneşin Doğduğu Yer oyuncu kadrosu ile gündemde
Güneşin Doğduğu Yer oyuncuları ve karakterler tam liste! Güneşin Doğduğu Yer oyuncu kadrosu
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.