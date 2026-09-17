Yarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı? Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı!

18 Eylül Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu uyarılarının ardından öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Yarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı merak edilirken Meteoroloji yarın için 7 ili sarı kodla uyardı. Bazı bölgelerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken, doğu illerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış, Hakkari, Şırnak, Siirt ve Van'ın bazı bölgelerinde ise kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Peki, yarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ, 18 EYLÜL CUMA OKULLAR VAR MI?

Meteoroloji tarafından 7 il için sarı kodlu uyarı yapılırken 18 Eylül Cuma günü okulların tatil edildiğine ilişkin valiliklerden henüz bir açıklama gelmedi.

Şu an için söz konusu illerde eğitim ve öğretime ara verildiğine dair resmi bir karar bulunmuyor. Valilikler tarafından olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil kararı alınması halinde haberimiz güncellenecektir.

Yarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı? Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı!

HANGİ İLLER İÇİN SARI KODLU UYARI YAPILDI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Eylül Cuma günü için 7 il için sarı kodlu uyarıda verdi. Sarı kodlu uyarı verilen iller; Adana, Hatay, Mersin, Hakkari, Siirt, Van, Şırnak.

Yarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı? Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı!

ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Adana için 18 Eylül Cuma günü kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Fakat Adana'da okulların tatil edildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı? Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı!

HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji, Hatay'ın kıyı kesimleri için de kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 18 Eylül Cuma günü Hatay'da okulların tatil olduğuna dair resmi bir karar ise açıklanmadı. Öğrenci ve velilerin valilikten yapılabilecek yeni duyuruları takip etmesi gerekiyor.

Yarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı? Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı!

MERSİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Mersin'in kıyı kesimleri için 18 Eylül Cuma günü kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Mersin'de de eğitime ara verildiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Yarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı? Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı!

DOĞU AKDENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ, DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre 18 Eylül Cuma günü Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak görülebilecek. Yağışların özellikle gece saatlerinden itibaren etkili olması ve 17.00'ye kadar devam etmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda uyarı yapıldı.

Yarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı? Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı!

Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Van'ın güneyi ve Siirt'in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Rüzgarın saatte 50-70 kilometre hızla esmesi, yüksek kesimlerde ise yer yer 80 kilometreye ulaşması öngörülüyor.

Yarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı? Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı!

HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Hakkari için 18 Eylül Cuma günü fırtına uyarısı bulunuyor. Fakat Hakkari'de okulların tatil edildiğine ilişkin valilik açıklaması yapılmadı.

Yarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı? Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı!

ŞIRNAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Şırnak çevresinde de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. 18 Eylül Cuma günü için eğitime ara verildiğine yönelik resmi bir açıklama ise henüz duyurulmadı.

Yarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı? Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı!

SİİRT'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji, Siirt'in doğu kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Siirt'te de okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı.

Yarın okullar tatil mi, 18 Eylül Cuma okullar var mı? Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarı!

VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. 18 Eylül Cuma günü Van'da da eğitime ara verilmesine ilişkin şu an için resmi bir açıklama yapılmadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ