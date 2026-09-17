Avrupa sıcakları yerini Balkan serinliğine bırakmaya başlarken Meteoroloji, yeni raporunu yayınladı. 12 ile sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yapan Meteoroloji, yağışların özellikle 12: 00-18:00 saatleri arasında kuvvetli olacağı uyarısında bulundu. İstanbul’da ise bugün de aralıklı sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son hava durumu raporuna göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

SICAKLIKTA DEĞİŞİM YOK

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklığın doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise normal seviyelerde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den 12 ile sarı kodlu uyarı! Saat verildi, kuvvetli sağanak yolda

RÜZGAR DA ETKİLİ OLACAK

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den 12 ile sarı kodlu uyarı! Saat verildi, kuvvetli sağanak yolda

METEOROLOJİ’DEN YENİ RAPOR

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda şöyle denildi:

Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Göller Yöresi ile Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den 12 ile sarı kodlu uyarı! Saat verildi, kuvvetli sağanak yolda

12 İLE SARI KOD

Meteoroloji’nin sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yaptığı 12 il ise şöyle:

Sıra No İl Adı 1 Afyonkarahisar 2 Ankara 3 Antalya 4 Burdur 5 Çankırı 6 Çorum 7 Denizli 8 Eskişehir 9 Isparta 10 Muğla 11 Uşak 12 Kırıkkale

Meteoroloji’den 12 ile sarı kodlu uyarı! Saat verildi, kuvvetli sağanak yolda

12.00-18.00 ARALIĞINA DİKKAT

Rapora göre yağışların özellikle 12: 00-18: 00 saatleri arasında kuvvetli olacağı belirtildi. Öte yandan dün sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul’da ise parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Şehir Hava Durumu Sıcaklık (°C) Ankara Parçalı, yer yer çok bulutlu 22 İstanbul Parçalı, yer yer çok bulutlu 25 İzmir Parçalı, yer yer çok bulutlu 30 Bursa Parçalı, yer yer çok bulutlu 26 Adana Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak 33 Antalya Parçalı, yer yer çok bulutlu 26 Samsun Parçalı, yer yer çok bulutlu 21 Trabzon Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı 22 Erzurum Parçalı ve az bulutlu 27 Diyarbakır Parçalı ve az bulutlu 35

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