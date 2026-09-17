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Yaşam

Meteoroloji’den 12 ile sarı kodlu uyarı! Saat verildi, kuvvetli sağanak yolda

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Meteoroloji’den 12 ile sarı kodlu uyarı! Saat verildi, kuvvetli sağanak yolda
Başlık ResmiMeteoroloji’den 12 ile sarı kodlu uyarı! Saat verildi, kuvvetli sağanak yolda

Avrupa sıcakları yerini Balkan serinliğine bırakmaya başlarken Meteoroloji, yeni raporunu yayınladı. 12 ile sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yapan Meteoroloji, yağışların özellikle 12: 00-18:00 saatleri arasında kuvvetli olacağı uyarısında bulundu. İstanbul’da ise bugün de aralıklı sağanak bekleniyor.

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Esma Karayel
ESMA KARAYEL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son hava durumu raporuna göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

SICAKLIKTA DEĞİŞİM YOK

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklığın doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise normal seviyelerde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den 12 ile sarı kodlu uyarı! Saat verildi, kuvvetli sağanak yolda
Başlık ResmiMeteoroloji’den 12 ile sarı kodlu uyarı! Saat verildi, kuvvetli sağanak yolda
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RÜZGAR DA ETKİLİ OLACAK

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den 12 ile sarı kodlu uyarı! Saat verildi, kuvvetli sağanak yolda
Başlık ResmiMeteoroloji’den 12 ile sarı kodlu uyarı! Saat verildi, kuvvetli sağanak yolda

METEOROLOJİ’DEN YENİ RAPOR

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda şöyle denildi:

Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Göller Yöresi ile Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den 12 ile sarı kodlu uyarı! Saat verildi, kuvvetli sağanak yolda
Başlık ResmiMeteoroloji’den 12 ile sarı kodlu uyarı! Saat verildi, kuvvetli sağanak yolda

12 İLE SARI KOD

Meteoroloji’nin sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yaptığı 12 il ise şöyle:

Sıra Noİl Adı
1Afyonkarahisar
2Ankara
3Antalya
4Burdur
5Çankırı
6Çorum
7Denizli
8Eskişehir
9Isparta
10Muğla
11Uşak
12Kırıkkale
Meteoroloji’den 12 ile sarı kodlu uyarı! Saat verildi, kuvvetli sağanak yolda
Başlık ResmiMeteoroloji’den 12 ile sarı kodlu uyarı! Saat verildi, kuvvetli sağanak yolda

12.00-18.00 ARALIĞINA DİKKAT

Rapora göre yağışların özellikle 12: 00-18: 00 saatleri arasında kuvvetli olacağı belirtildi. Öte yandan dün sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul’da ise parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

ŞehirHava DurumuSıcaklık (°C)
AnkaraParçalı, yer yer çok bulutlu22
İstanbulParçalı, yer yer çok bulutlu25
İzmirParçalı, yer yer çok bulutlu30
BursaParçalı, yer yer çok bulutlu26
AdanaParçalı bulutlu, aralıklı sağanak33
AntalyaParçalı, yer yer çok bulutlu26
SamsunParçalı, yer yer çok bulutlu21
TrabzonParçalı ve çok bulutlu, aralıklı22
ErzurumParçalı ve az bulutlu27
DiyarbakırParçalı ve az bulutlu35
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