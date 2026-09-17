Meteoroloji’den 12 ile sarı kodlu uyarı! Saat verildi, kuvvetli sağanak yolda
Avrupa sıcakları yerini Balkan serinliğine bırakmaya başlarken Meteoroloji, yeni raporunu yayınladı. 12 ile sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yapan Meteoroloji, yağışların özellikle 12: 00-18:00 saatleri arasında kuvvetli olacağı uyarısında bulundu. İstanbul’da ise bugün de aralıklı sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son hava durumu raporuna göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
SICAKLIKTA DEĞİŞİM YOK
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklığın doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise normal seviyelerde seyredeceği tahmin ediliyor.
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RÜZGAR DA ETKİLİ OLACAK
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
METEOROLOJİ’DEN YENİ RAPOR
Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda şöyle denildi:
Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Göller Yöresi ile Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
12 İLE SARI KOD
Meteoroloji’nin sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yaptığı 12 il ise şöyle:
|Sıra No
|İl Adı
|1
|Afyonkarahisar
|2
|Ankara
|3
|Antalya
|4
|Burdur
|5
|Çankırı
|6
|Çorum
|7
|Denizli
|8
|Eskişehir
|9
|Isparta
|10
|Muğla
|11
|Uşak
|12
|Kırıkkale
12.00-18.00 ARALIĞINA DİKKAT
Rapora göre yağışların özellikle 12: 00-18: 00 saatleri arasında kuvvetli olacağı belirtildi. Öte yandan dün sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul’da ise parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
|Şehir
|Hava Durumu
|Sıcaklık (°C)
|Ankara
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|22
|İstanbul
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|25
|İzmir
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|30
|Bursa
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|26
|Adana
|Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak
|33
|Antalya
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|26
|Samsun
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|21
|Trabzon
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı
|22
|Erzurum
|Parçalı ve az bulutlu
|27
|Diyarbakır
|Parçalı ve az bulutlu
|35