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TUS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu

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TUS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu
Başlık ResmiTUS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu

TUS sonuçları ve 2026 TUS 2. Dönem sonuç tarihi, sınava katılan hekim adaylarının gündeminde yer alıyor. 23 Ağustos'ta gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın ardından adaylar, ÖSYM'nin sonuç duyurusunu ve sorgulama ekranındaki son durumu yakından takip ediyor.

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2026 TUS 2. Dönem sınav sonuçları için ÖSYM'nin resmi takvimi ve sonuç sistemi üzerinden yapılacak duyurular bekleniyor. Puan ve başarı bilgilerine ulaşmak isteyen adayların araştırmaları sürerken, sonuçların erişime açılacağı saat ve TUS sonuç sorgulama işlemlerinin ayrıntıları da merak edilen başlıklar arasında bulunuyor.

TUS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2026 TUS 2. Dönem sonuçlarının 17 Eylül 2026 Perşembe günü açıklanması bekleniyor. ÖSYM'nin sınav takviminde sonuç tarihi 17 Eylül olarak gösteriliyor ancak sonuçların erişime açılacağı saat için resmi bir duyuru yapılmadı. ÖSYM, sınav sonuçlarını ilan ettiği anda sonuç sorgulama sayfasını adayların erişimine açıyor.

TUS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu
Başlık ResmiTUS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu

TUS SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2026 TUS 2. Dönem sonuçları açıklandığında adaylar sonuçlarına ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden ulaşabilecek. Adayların sonuç ekranına giriş yapabilmek için T.C. kimlik/YU numarası ve ÖSYM aday şifresini kullanması gerekiyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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