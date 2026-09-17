İmamoğlu davasında sanıktan 'ihale' çıkışı! "Tamamen usulsüz organize edildi"

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 19'uncu gününde tutuksuz sanıkların savunmaları alındı. Rauf Cem Istıranca, bazı reklam alanlarının ihale ve sözleşme olmadan şirketine verildiğini ve sonrasında yapılan ihalenin usulsüz organize edildiğini öne sürdü. Berat Çağrı Kapki ise “Bilerek, isteyerek suç işlemedim” dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 19'uncu gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

İddianamede etkin pişmanlık ifadesine yer verilen tutuksuz sanık Rauf Cem Istıranca, savunmasında İBB tarafından herhangi bir ihale veya sözleşme yapılmadan şirketine 7 reklam alanı verildiğini öne sürdü.

"TAMAMEN USULSÜZ BİR ŞEKİLDE ORGANİZE EDİLDİ"

Istıranca, söz konusu reklam alanları için kesilen ecrimisil bedellerinin muvazaalı olduğunu iddia ederek, daha sonra Mülkiye Müfettişliği tarafından yapılan denetimlerin ardından reklamlarının zabıta ekiplerince söküldüğünü söyledi.

2023 yılının ilerleyen dönemlerinde reklam alanlarının Kültür AŞ tarafından ihaleye çıkarılacağı bilgisinin kendisine iletildiğini belirten Istıranca, ihalede 40'tan fazla reklam alanının bulunduğunu ve yaklaşık 20 firmanın katıldığını ifade etti.

Istıranca, “İhale sonucu herkes daha önce ecrimisil bedeli ödeyerek kullandığı yerleri ihaleyle tekrar aldı. Yani yapılan bu ihale tamamen usulsüz bir şekilde organize edildi” dedi.

"HERHANGİ BİR SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ÜYESİ DEĞİLİM"

Duruşmadaki savunmasında kendisinin kamu görevlisi olmadığını belirten Istıranca, uzun yıllardır açık hava reklamcılığı yaptığını söyledi.

Şartname hazırlama, firma davet etme, bedel belirleme, teklif değerlendirme, ecrimisil tahakkuku düzenleme veya reklam izni verme yetkisinin bulunmadığını savunan Istıranca, şirket yetkilisi olmasının belediyenin karar mekanizmasında yer aldığı anlamına gelmediğini ifade etti.

Istıranca, “Herhangi bir suç örgütünün üyesi değilim ve suç amacını bildiğim bir örgüte yardım etmedim” diyerek, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlamasını kabul etmediğini söyledi.

"BİLEREK, İSTEYEREK SUÇ İŞLEMEDİM"

İddianamede, sahte fatura yöntemiyle haksız gelirin nakde çevrilmesi sürecindeki banka işlemlerini takip ettiği ve nakde çevrilen paraları Murat Kapki’nin BVA Reklam şirketinin ofisine ve Acarkent'teki villasına taşıdığı belirtilen Berat Çağrı Kapki de savunma yaptı.

Tutuksuz sanık Kapki, yaklaşık 8 yıl boyunca amcasının oğlu ve aynı zamanda patronu olan Murat Kapki'nin şoförlüğünü yaptığını söyledi.

Murat Kapki'nin talimatıyla bazı kişilere para götürdüğünü belirten Kapki, bunu yaparken şüphelendiği bir durum olmadığını ve Murat Kapki'nin iş insanı olması nedeniyle söz konusu kişilere ticari faaliyet kapsamında para götürdüğünü düşündüğünü ifade etti.

Kapki, daha sonra basında yer alan ifadelerden söz konusu paraların naylon fatura parası olduğunu düşündüğünü belirterek, “Naylon fatura olup olmadığının kararını yüce mahkemeniz verecektir” dedi.

Şirketlerde herhangi bir yetkisinin bulunmadığını savunan Kapki, “Bilerek, isteyerek suç işlemedim. Pozisyonum gereği amcamın oğlu ve patronumun talimatlarını yerine getirdim. Hiçbir şekilde bunları sorgulama gibi bir yetkim söz konusu değildi” ifadelerini kullandı.

Duruşma, sanık savunmalarının ardından 21 Eylül Pazartesi gününe ertelendi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI