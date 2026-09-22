Türkiye’de elektrikli araç şarjında yeni rekor: Ağustosta 3,5 milyon işlem yapıldı

Türkiye’de halka açık şarj noktalarında gerçekleştirilen işlem sayısı Ağustos 2026’da 3,5 milyonu aşarken tüketilen elektrik 97 bin 469 MWh’ye ulaştı. Yollardaki elektrikli araç sayısı da yarım milyona yaklaştı.

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Türkiye’de elektrikli otomobil sayısındaki hızlı artış, şarj istasyonlarının kullanım rakamlarına da yansıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan Ağustos 2026 Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri, halka açık istasyonlarda hem işlem sayısının hem de elektrik tüketiminin rekor seviyeye ulaştığını gösteriyor.

EPDK’nın aylık toplam tablosuna göre Ağustos’ta 3 milyon 527 bin 70 şarj işlemi gerçekleştirildi. Temmuz ayında 3 milyon 332 bin 43 olan işlem sayısı, bir ayda yaklaşık yüzde 5,9 arttı.

Şarj istasyonlarında tüketilen elektrik miktarı ise aynı dönemde yüzde 8,4 artarak 89 bin 947 MWh’den 97 bin 469 MWh’ye yükseldi. Bir şarj işleminde kullanılan ortalama elektrik 27,63 kWh olarak hesaplandı.

ŞARJ İŞLEMLERİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜ DC İSTASYONLARDA YAPILDI

Elektrikli araç kullanıcılarının hızlı şarja yönelimi devam ediyor. EPDK raporundaki AC ve DC ayrımına göre Ağustos ayındaki işlemlerin yaklaşık yüzde 80’i DC hızlı şarj noktalarında, yüzde 20’si AC istasyonlarda gerçekleştirildi. DC istasyonlarda tüketilen elektrik 83 bin 334 MWh ile toplam tüketimin yüzde 85,5’ini oluşturdu. AC şarj noktalarındaki tüketim ise 14 bin 135 MWh ve yüzde 14,5 payla kayıtlara geçti. Bir DC şarj işleminde ortalama 29,12 kWh elektrik aktarılırken işlem başına ortalama süre 0,57 saat, yani yaklaşık 34 dakika oldu. AC şarjda ortalama tüketim 19,76 kWh, ortalama bağlantı süresi ise 2,83 saat olarak hesaplandı.

TÜRKİYE’DE 47 BİN 908 ŞARJ SOKETİ BULUNUYOR

Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında ticari olarak işletilen toplam soket sayısı Ağustos ayında 47 bin 908’e yükseldi. Temmuzda 46 bin 665 olan sayı, bir ay içinde 1.243 adet arttı. Mevcut altyapının 27 bin 44’ünü AC, 20 bin 864’ünü DC şarj noktaları oluşturuyor. Bir aylık dönemde AC soket sayısı 840, DC soket sayısı ise 403 adet arttı. Ağustos 2025’te Türkiye genelinde 33 bin 592 ticari soket bulunuyordu. Böylece şarj noktası sayısı bir yılda yaklaşık yüzde 42,6 büyüdü. Özellikle DC soket sayısı 14 bin 308’den 20 bin 864’e çıkarak hızlı şarj altyapısındaki yatırımların sürdüğünü gösterdi. Şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü de Temmuz’daki 3 bin 677 MW’den Ağustos’ta 3 bin 773 MW’ye yükseldi. Ağustos 2025’te 2 bin 461 MW olan kurulu güç, bir yılda yüzde 53’ün üzerinde arttı. Elektrikli araç başına düşen kurulu şarj gücü ise 7,91 kW olarak hesaplandı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI YARIM MİLYONA YAKLAŞTI

Verilere göre Türkiye’deki elektrikli araç sayısı Ağustos 2026 itibarıyla 476 bin 934’e ulaştı. Temmuz ayında bu sayı 464 bin 873 seviyesindeydi. Böylece elektrikli araç parkı bir ayda 12 bin 61 adet büyüdü. Ağustos 2025’te 310 bin 668 olan sayı, son bir yılda yaklaşık yüzde 53,5 arttı.

Türkiye’de elektrikli araç şarjında yeni rekor: Ağustosta 3,5 milyon işlem yapıldı

ŞARJ TÜKETİMİNDE TRUGO İLK SIRADA

Ağustos ayında şarj istasyonlarında tüketilen elektrik bakımından Trugo 22 bin 900 MWh ve yüzde 23,49 pazar payıyla ilk sırada yer aldı. Zes, 16 bin 500 MWh ve yüzde 16,93 payla ikinci oldu. Eşarj 6 bin 481 MWh ile üçüncü sırada bulunurken Wat Mobilite 4 bin 785 MWh, Tesla 4 bin 470 MWh ve Astor 4 bin 427 MWh tüketim gerçekleştirdi. Soket sayısına bakıldığında ise Zes toplam 5 bin 616 soketle sektörün en geniş ağına sahip operatör oldu. Zes’i 3 bin 900 soketle Trugo, 2 bin 640 soketle Voltrun ve 2 bin 364 soketle Wat Mobilite izledi.

Trugo’nun toplam soket sayısında ikinci olmasına rağmen elektrik tüketiminde açık ara ilk sırada bulunması, ağındaki DC hızlı şarj noktalarının ve bu noktalardaki kullanım yoğunluğunun etkisini gösteriyor. Trugo’nun 3 bin 214 DC soketi bulunurken Zes’in DC soket sayısı 2 bin 635 olarak açıklandı.

İSTANBUL TOPLAM TÜKETİMİN BEŞTE BİRİNİ OLUŞTURDU

Şarj istasyonlarındaki elektrik tüketiminin 21 bin 409 MWh’lik bölümü İstanbul’da gerçekleşti. Şehir, Türkiye genelindeki tüketimin yüzde 21,97’sini tek başına oluşturdu. İstanbul’u 10 bin 708 MWh ile Ankara ve 6 bin 365 MWh ile İzmir takip etti. Bursa’da 5 bin 96 MWh, Antalya’da 4 bin 552 MWh ve Balıkesir’de 4 bin 9 MWh elektrik tüketildi. Özellikle Balıkesir, Muğla, Kocaeli ve Bolu gibi şehirlerin ilk sıralarda bulunması, şarj kullanımının yalnızca elektrikli araçların kayıtlı olduğu büyük şehirlerde yoğunlaşmadığını gösteriyor. Tatil rotaları ve şehirler arası ana yollar üzerindeki hızlı şarj istasyonları da tüketimde önemli pay alıyor.

TÜKETİMİN YÜZDE 62’Sİ YEŞİL ŞARJ İSTASYONLARINDAN GELDİ

Ağustos ayındaki toplam elektrik tüketiminin 60 bin 621 MWh’lik bölümü yeşil şarj istasyonlarında gerçekleşti. Bu miktar toplam tüketimin yüzde 62,2’sine karşılık geliyor. EPDK, kullanılan elektriğin tamamı için yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini gösteren YEK-G belgesinin itfa edildiği noktaları “yeşil şarj istasyonu” olarak tanımlıyor. Kalan 36 bin 848 MWh’lik tüketim ise bu kapsam dışında bulunan istasyonlarda gerçekleşti.

Ağustos verileri, Türkiye’de elektrikli araç pazarının yalnızca satışlar bakımından değil, enerji tüketimi ve altyapı kullanımı açısından da hızla büyüdüğünü gösteriyor. Yaklaşık 477 bin elektrikli araca karşılık 47 bin 908 ticari soketin bulunması, kabaca her 10 elektrikli araca bir şarj noktası düştüğü anlamına geliyor.

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