Bartın'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Bartın'da minibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada minibüs sürücüsü hayatını kaybetti, 10 yolcu ile tır sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından Bartın-Karabük kara yolu ulaşıma kapatıldı.

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Bartın Kirazlı Köprü Barajı mevkisindeki tünel çıkışında İ.Y. yönetimindeki tır ile Karabük'ten Bartın'a yolcu taşıyan Hakkı Özdemir idaresindeki minibüs çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Bartında minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Araçlarda bulunan 10 yolcu ile tır sürücüsü, ekiplerin müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu trafiğe kapatılırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

İl Emniyet Müdürü Bülent Gürcan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal ve Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya da kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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