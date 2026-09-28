Hatay'da iki motosikletin birbirine girdiği kaza kamerada! Genç sürücüden yaşlı adama isyan

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Hatay'ın Payas ilçesinde, ara sokaktan dikkatsizce ana caddeye çıkan yaşlı adamın kullandığı motosiklet ile seyir halindeki genç sürücünün motosikleti şiddetle çarpıştı. Atatürk Caddesi'nde meydana gelen ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada, çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam hafif şekilde yaralandı. Kazanın şokunu üzerinden atan genç sürücünün, yerde yatan yaşlı adama dönerek "Dayı öyle yola çıkılır mı" diyerek tepki gösterdiği anlar izleyenlerin dikkatini çekerken, trafikteki dikkatsizliğin nelere yol açabileceği bir kez daha gözler önüne serildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Payas Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIPayas

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