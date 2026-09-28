A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci sınavında İtalya'yı konuk ediyor. İlk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, Bursa'da oynanacak mücadelede İtalya karşısında ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Futbolseverler karşılaşma öncesinde ''İtalya-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ilk 11 belli oldu mu?'' merak edilirken İtalya-Türkiye şifresiz canlı yayın bilgileri netlik kazandı. İşte milli maç kadrosu ve karşılaşmaya dair detaylar...

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta ilk karşılaşmaların ardından Belçika ve Fransa 3'er puanla zirvede bulunuyor. Türkiye ve İtalya ise ilk maçlarından puan çıkaramadı. Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki açılış karşılaşmasında Fransa'ya 1-0 yenildi. İtalya ise kendi sahasında Belçika karşısında 2-0'lık mağlubiyet yaşadı. Peki, Milli maç hangi kanalda, saat kaçta, ilk 11 belli oldu mu? İşte, İtalya-Türkiye şifresiz canlı yayın bilgileri...

İtalya-Türkiye şifresiz canlı yayın! Milli maç hangi kanalda, saat kaçta, ilk 11 belli oldu mu?

İTALYA-TÜRKİYE ŞİFRESİZ CANLI YAYIN HANGİ KANALDA, MİLLİ MAÇ NEREDE İZLENİR?

İtalya-Türkiye maçı bu akşam şifresiz olarak ekranlara gelecek. Milli maç ATV kanalından canlı yayınlanacak.

İtalya-Türkiye şifresiz canlı yayın! Milli maç hangi kanalda, saat kaçta, ilk 11 belli oldu mu?

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile İtalya arasındaki UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşması 28 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

İtalya-Türkiye şifresiz canlı yayın! Milli maç hangi kanalda, saat kaçta, ilk 11 belli oldu mu?

İTALYA-TÜRKİYE İLK 11 (MUHTEMEL)

Türkiye ilk 11 (muhtemel): Altay, Ferdi, Abdülkerim, Merih, Zeki, İsmail, Salih, Arda, Oğuz, Kerem, Barış

İtalya ilk 11 (muhtemel): Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Tonali, Frattesi, Mandragora, Cambiaghi, P. Esposito, Raspadori

İtalya-Türkiye şifresiz canlı yayın! Milli maç hangi kanalda, saat kaçta, ilk 11 belli oldu mu?

A MİLLİ TAKIM'IN 656. MAÇI

İtalya karşılaşması, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın tarihindeki 656. maç olacak. Ay-yıldızlı ekip, 103 yıllık tarihinde bundan önce 655 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 244 mağlubiyet elde edildi. Milliler, rakip fileleri 906 kez havalandırırken kalesinde 933 gol gördü.

Türkiye'nin oynadığı 655 karşılaşmanın 366'sı resmi, 289'u ise özel müsabaka olarak kayıtlara geçti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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