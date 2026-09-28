Kütahya'da otomobiller çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Ç.Ö. (37) idaresindeki otomobil, Altıntaş-Dumlupınar çevre yolundaki kavşakta A.M.Y. (64) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ KAZA YERİNDE CAN VERDİ
Ekipler, araçlardan birindeki Ayfer Yorulmaz (60) ile Seher Efe Koca'nın (75) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan aynı araçtaki Ayşe Yücel (67), Ayşe (80) ve Ömriye Topsakal (50), 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yorulmaz ile Koca'nın cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.