Kamyon alevlere teslim oldu! Kilolarca meyve sebze de küle döndü
Kayseri'de sebze ve meyve yüklü kamyonun kasasında yangın çıktı. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu söndürülen yangında, kamyonun kasası küle dönerken, kilolarca sebze ve meyve de hiç oldu.
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Mersin’den Kayseri’ye sebze ve meyve taşıdığı öğrenilen Y.E. yönetimindeki kamyonun kasasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürdü.
KASA KÜLE DÖNDÜ
Yangında kamyonun kasası küle dönerken, kilolarca sebze ve meyve de hiç oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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