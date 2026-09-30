İzmir'de vicdanları sızlatan görüntü! Köpeğini tekmeleyip yerlerde sürükleyen şahıs yakalandı

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İzmir'in Konak ilçesinde gece saatlerinde sahibi olduğu Terrier cinsi köpeği acımasızca tekmeleyip boynundaki tasmayla yerlerde sürükleyen şahıs, güvenlik kamerasına yansıyan kan dondurucu görüntülerin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Görüntüleri titizlikle inceleyerek harekete geçen emniyet güçleri, hayvana eziyet eden 35 yaşındaki S.Ö.'yü kıskıvrak yakalayarak hakkında adli ve idari işlem başlatırken; şiddet gören masum köpek ise ekipler tarafından güvenli bir şekilde muhafaza altına alındı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Konak Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKonak

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