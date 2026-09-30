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Yaşam

Balık tezgahında şaşırtan görüntü! Palamudu çiğ çiğ yedi, görenler tekrar tekrar baktı

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Kilis’te balık tezgahında fiyatı 100 liraya düşen palamut balığını çiğ çiğ yiyen vatandaş görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşı tanıyan 16 yıllık balıkçı Serkan Aygün "Kendisini iyi hissettiğini ifade ediyor. Yusuf ustamız da çiğ çiğ her türlü balığı yiyor" dedi.

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Ağustosta Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde en fazla satışı yapılan palamuda yoğun talep devam ediyor. Kilis’te 16 yıldır balıkçılık yapan Serkan Aygün, palamutta kampanya yaparak balığının tanesi 100 liradan satışa sundu.

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Balık tezgahında şaşırtan görüntü! Palamudu çiğ çiğ yedi, görenler tekrar tekrar baktı
Başlık ResmiBalık tezgahında şaşırtan görüntü! Palamudu çiğ çiğ yedi, görenler tekrar tekrar baktı

GÖRENLER BİR DAHA BAKTI

Kampanya sonrası balık tezgahında yaşanan bir an ise görenleri hayrete düşürdü. Balıkçıda çalışan Yusuf Usta, palamut balığını çiğ çiğ yedi.

Balık tezgahında şaşırtan görüntü! Palamudu çiğ çiğ yedi, görenler tekrar tekrar baktı
Başlık ResmiBalık tezgahında şaşırtan görüntü! Palamudu çiğ çiğ yedi, görenler tekrar tekrar baktı

“ÇİĞ ÇİĞ HER TÜRLÜ BALIĞI YİYOR”

Aygün, "Kendisini iyi hissettiğini ifade ediyor. Zaten çiğ balıklar var, sushi falan. Yusuf ustamız da çiğ çiğ her türlü balığı yiyor" dedi.

Kampanyayla palamut balıklarını Kilis halkına uygun fiyattan ulaştırmayı amaçladıklarını belirten Aygün, palamut balığının faydalı olduğunu ifade ederek vatandaşlara balık tüketmelerini tavsiye etti.

Balık tezgahında şaşırtan görüntü! Palamudu çiğ çiğ yedi, görenler tekrar tekrar baktı
Başlık ResmiBalık tezgahında şaşırtan görüntü! Palamudu çiğ çiğ yedi, görenler tekrar tekrar baktı

AĞUSTOS ŞAMPİYONU OLMUŞTU

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ'nin (İSYÖN) Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne ilişkin verileri yayınlanmıştı. Buna göre ağustosta halde 91 farklı ürün satılmış, toplam 874 ton su ürünü satışa sunulmuştu.

Bu dönemde 156 ton 7 kilogramla satılan ürünlerin yüzde 17,85'ini palamut, oluşturmuştu. Palamudu 115 ton 150 kilogramla levrek, 96 ton 200 kilogramla çipura, 77 ton 592 kilogramla sardalya, 62 ton 804 kilogramla mırlan, 57 ton 709 kilogramla istavrit, 44 ton 8 kilogramla somon, 27 ton 21 kilogramla tekir, 13 ton 875 kilogramla fener ve 13 ton 330 kilogramla granyöz balığı takip etmişti.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kilis
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