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Ne deniz ne göl… Mezarlık manzaralı değil mezarlıkla iç içe! Akıllara durgunluk veren bina! Gören tekrar tekrar bakıyor

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Avcılar’da mezarlık manzaralı, mezarlarla bitişik daireler görenleri hayrete düşürdü. Daire sahipleri durumdan rahatsız olmazken, yoldan geçen vatandaşlar duruma “Sıfır noktada binalar mezarlığa gelmiş. Yani alt giriş katlar mezarlığın altında kalmış. Yani akıllara durgunluk verecek bir bina” diyerek tepki gösterdi.

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İstanbul’un birçok ilçesinde kentsel dönüşüm için binalar yenilenmeye devam ederken, Avcılar’da yapılan bir bina inşaatı görenleri hayrete düşürdü.

GÖREN TEKRAR TEKRAR BAKIYOR

Ambarlı Mezarlığı'nın hemen yanında inşa edilen yeni binaların mezarlarla dip dibe olması, tepki çekti. Görüntülerde, binanın hemen önünde çok sayıda mezarın bulunduğu, bazı bölümlerde ise yapı ile mezarlar arasında yalnızca dar bir geçiş alanının kaldığı görüldü.

Ne deniz ne göl… Mezarlık manzaralı değil mezarlıkla iç içe! Akıllara duygunluk veren bina! Gören tekrar tekrar bakıyor
Başlık ResmiNe deniz ne göl… Mezarlık manzaralı değil mezarlıkla iç içe! Akıllara duygunluk veren bina! Gören tekrar tekrar bakıyor

DAİRE SAKİNLERİ RAHAT

Sıfır dairelerin pencerelerinin ve balkonlarının doğrudan mezarlığa baktığı gözlemlenirken, mezarlıkla yapıların arasındaki mesafenin dikkat çekti. Öte yandan bazı daire sahipleri mezarlığın bu kadar yakında olmasının kendileri açısından bir sorun oluşturmadığını ifade etti.

Ne deniz ne göl… Mezarlık manzaralı değil mezarlıkla iç içe! Akıllara duygunluk veren bina! Gören tekrar tekrar bakıyor
Başlık ResmiNe deniz ne göl… Mezarlık manzaralı değil mezarlıkla iç içe! Akıllara duygunluk veren bina! Gören tekrar tekrar bakıyor

“RESMEN MEZARLIĞIN ÜSTÜNDE”

Avcılar'da yaşayan mezarlıktaki ilginç manzarayı fark eden Bekir Şen, şöyle konuştu:

Avcılardaki müteahhitlerimiz sağ olsun burada daire satıyoruz diyorlar. Aslında mezarlık satıyorlar insanlara. Yani böyle bir yapı olabilir mi? Yani ben akıllara durgunluk verecek bir bina. Ben ilk gördüğümde şoka girdim. Ama görüyorsunuz adamlar binaları, çıkmaları görüyorsunuz şu anda resmen mezarlığın üstünde. Yani alt katlar, binanın alt katlı mezarlığın altında kalıyor. Ya bu olacak gibi değil ya. Nasıl bunlara imarına izin veriyorlar anlamış değilim yani.

Ne deniz ne göl… Mezarlık manzaralı değil mezarlıkla iç içe! Akıllara duygunluk veren bina! Gören tekrar tekrar bakıyor
Başlık ResmiNe deniz ne göl… Mezarlık manzaralı değil mezarlıkla iç içe! Akıllara duygunluk veren bina! Gören tekrar tekrar bakıyor

“BİNALAR MEZARLIĞA GELMİŞ”

Şen “Bir gün bir yakınımızı Ambarlı mezarlığında ziyarete geldim. Bir de ne göreyim? Sıfır noktada binalar mezarlığa gelmiş. Yani alt giriş katlar mezarlığın altında kalmış. Yani adam balkondan direkt mezarlığa atlayabilecek durumda” dedi.

Ne deniz ne göl… Mezarlık manzaralı değil mezarlıkla iç içe! Akıllara duygunluk veren bina! Gören tekrar tekrar bakıyor
Başlık ResmiNe deniz ne göl… Mezarlık manzaralı değil mezarlıkla iç içe! Akıllara duygunluk veren bina! Gören tekrar tekrar bakıyor

“ÇOK BİTİŞİK NİZAM OLMUŞ”

Kentsel dönüşümü yapılan binaların en azından birkaç metre geri çekilmesi gerektiğini belirten Şen, "Ama bina sanki 1-2 metre daha çok mezarlığa çekilmiş gibi geldi. Yani çok bitişik nizam olmuş. Yani nasıl olacak bilmiyorum ama bence orada oturacak arkadaşlarda önce bir yürek olması lazım. Çünkü gerçekten mezarlık manzaralı daireler. Yani çayınızı kahvenizi alıp bakacağınız başka bir yön yok” dedi.

Ne deniz ne göl… Mezarlık manzaralı değil mezarlıkla iç içe! Akıllara duygunluk veren bina! Gören tekrar tekrar bakıyor
Başlık ResmiNe deniz ne göl… Mezarlık manzaralı değil mezarlıkla iç içe! Akıllara duygunluk veren bina! Gören tekrar tekrar bakıyor
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Avcılar
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