Petrol bu hafta %5’in üzerinde primle 93 doları aşarken, enflasyonist baskılara odaklanan TCMB, piyasa fonlamasını %40’tan sürdürüyor. Bu durum TL’ye de yanıyor. TL katılma hesaplarında kâr payı getirisi bu yıl %21’e ulaşırken, para piyasası katılım fonlarındaki getirinin daha yüksek boyutlara ulaşması dikkat çekti. En çok kazandıran 5 katılım fonu hangisi oldu ve 20 Ağustos itibarıyla getiriler hangi seviyeye ulaştı? İşte detaylar…

ÖMER FARUK BİNGÖL- Piyasalarda Orta Doğu’daki gelişmeler yakından izlenirken, Merkez Bankası da sıkı para politikasına devam ediyor ve gecelik fonlama oranını koridorun üst bandı olan %40 seviyesinden sürdürüyor.

ABD-İran arasındaki belirsizliklerin henüz bir çözüme kavuşmaması ve petrol fiyatlarının yüksek seyrini koruması, enflasyonist riskleri canlı tutuyor. Bu durum, TCMB’nin de piyasa fonlamasını politika oranına (%37’ye) çekme konusunda “temkinli duruşunu sürdürmesini” beraberinde getiriyor.

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PETROLDE PRİM %5’İ GEÇTİ

Bir barometre gibi takip edilen petrol fiyatı ise haftanın son işlem gününde 93,60 dolardan fiyatlanıyor. Son 1 ayın en yüksek seviyelerine ulaşan petrolde haftalık prim ise %5,35 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşiyor.

Fon mu mevduat mı? Getiriler çok farklı tabloya işaret etti

ARZ ENDİŞELERİ SÜRÜYOR

İnfo Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinde ilerleme sağlanamaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat güvenliğine ilişkin belirsizliklerin devam etmesi petrol fiyatlarındaki risk primini canlı tutuyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran ile finansal ve ekonomik işlemleri askıya alması bölgedeki gerilimi artırırken, Boğaz çevresinde bazı tankerlerin rotasını değiştirmesi de arz endişelerini destekliyor” denildi.

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KALICI BİR DÜŞÜŞ İÇİN…

Buna karşılık Körfez ülkelerinin alternatif güzergahlar ve kontrollü sevkiyatlarla ihracata devam etmesinin de etkisiyle petrolde daha sert bir yükseliş yaşanmasının şimdilik önlendiği aktarılan analizde “ABD'de distilat stoklarının 1,5 milyon varil azalarak son bir ayın en düşük seviyesine gerilemesi ise rafine ürün piyasasındaki sıkışıklığın sürdüğünü gösteriyor. Mevcut görünümde petrolde aşağı yönlü kalıcı hareket için yalnızca diplomatik söylemlerin değil Hürmüz Boğazı'ndaki fiziki geçişlerin ve sevkiyat hacminin de normalleşmesi gerektiğini düşünüyoruz” denildi.

Fon mu mevduat mı? Getiriler çok farklı tabloya işaret etti

KÂR PAYI GETİRİLERİ

Bu arada TCMB’nin mart başından bu yana %40 fonlama oranında beklemesi, TL getirisinin yüksek seyretmesini de destekledi. 20 Ağustos itibarıyla “TL kalıtım” hesaplarının kâr payı getirisi, yıl başından itibaren yaklaşık %21 olarak gerçekleşti. Bu rakam (ağustos verilerinin açıklanmasının ardından) 8 aylık “beklenen enflasyona” göre başa baş bir getiriye işaret etti.

KATILIM FONU GETİRİLERİ

Öte yandan 2026’nın başından itibaren Para Piyasası Katılım Fonlarının getirilerinin ise daha yüksek seviyelerde gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmadı. 20 Ağustos itibarıyla bu yıl en fazla getiri sunan 5 para piyasası katılım fonu şöyle:

-Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu: %29,84

-Azimut Portföy İkinci Para Piyasası Katılım Fonu: %27,47

-Ak Portföy Para Piyasası Katılım Fonu: %27,45

-Nurol Portföy Para Piyasası Katılım Fonu: %27,33

-Garanti Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu: %26,99