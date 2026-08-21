Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası akaryakıta yeni bir zam göründü. Geçtiğimiz hafta ÖTV'nin sıfırlandığı motorine, bu gece yarısı itibarıyla büyük bir zam gelecek. Zammın ardından bazı şehirlerde motorinin litresi 85 lirayı aşacak. İşte detaylar...

Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatının 93-94 dolar seviyelerine kadar çıkmasıyla akaryakıta yeni bir zam göründü.

MOTORİNE ZAM

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatında artış olacak. Pompaya yansıyacak zam miktarı ise 2 lira 92 kuruş.

Motorine büyük zam! Litresi 85 lirayı aşacak

MOTORİN 85 LİRAYI AŞACAK

Zammın ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 85 lirayı aşacak. Türkiye'de en pahalı akaryakıtın satıldığı Hakkari'de motorinin litresi 85,5 liraya çıkacak.

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AKARYAKITA 'ÖTV' AYARI

Geçtiğimiz hafta motorinde uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV), Ağustos sonuna kadar sıfırlanmıştı. Eylül ayından itibaren ise kademeli olarak artırılması kararlaştırılmıştı.

ÖTV tutarları, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında litre başına 3 TL, 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında litre başına 6 TL ve 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında litre başına 9 TL olarak belirlendi. Yılın son ayı olan 1-31 Aralık 2026 döneminde litre başına 12 TL olarak uygulanacak tutar, 1 Ocak 2027 tarihinden sonra ise litre başına yeniden 13,9006 TL’ye yükselecek.

Düzenlemeyle eşel mobil motorinde uygulanmayacak. Eşel mobile göre 30 Eylül’e kadar petrole bağlı artışların yüzde 25’i kadar ÖTV’den düşürülüp fiyata yansıtılmayacaktı. Şimdiden tamamı ay sonuna kadar sıfırlanarak litre fiyatına yansıma önlenmiş olacak.

Belirlenen ÖTV tutarı, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 13,9006 lira olarak uygulanacak ve eşel mobil uygulaması öncesi seviyeye çıkarılacak.

Motorine büyük zam! Litresi 85 lirayı aşacak

EŞEL MOBİL OLMASAYDI...

Öte yandan dün akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, akaryakıt zamlarının vatandaşa yansımasını sınırlamaya çalıştıklarını söylemişti. Bakan Şimşek, eşel mobil sistem ile benzinde 9,70 TL, motorinde ise 16,70 TL'lik zammın engellendiğini açıkladı. Şimşek eşel mobil olmasaydı benzinin şu an 82,1 TL, motorinin ise 97,5 TL olacağını belirtti.

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21 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI