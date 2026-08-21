ABD’de tahvil piyasasına müdahalenin ardından risk iştahının artması ve Başkan Trump'ın bu hafta kripto piyasaları destekleyen açıklamaları, BTC’yi bugün 3 ay sonra ilk defa 75 bin doların üzerine taşıdı. Düşüş yönlü pozisyonların hızla tasfiyesi de yükselişi tetiklerken, BTC’ye bu hafta 4 günde 1,1 milyar dolar para girişi gözlemlendi. Bu arada haftalık prim %19,50’ye ulaştı ve bu, Şubat 2024’ten bu yana en hızlı haftalık yükselişe işaret etti.

Kripto varlıklarda dikkat çeken yükseliş yaşanıyor. Piyasanın en büyük varlığı Bitcoin bugünkü işlemlerde 75 bin doların üzerini test etti. TSİ 08:10 itibarıyla 75 bin 100 dolardan fiyatlanan BTC’de haftalık yükseliş %19,50 gibi oldukça yüksek bir boyuta ulaştı.

Pazar günü işlemlerinde 62 bin 800 dolardan kapanış yapan Bitcoin, son olarak 2024 yılında 26 Şubat ile başlayan haftada %22’lik getiri elde etmişti.

ABD TAHVİLLERİ TETİKLEDİ

ABD Hazinesinin tahvil geri alımlarını artırma kararı alması, BTC için de en önemli katalizörlerden biri oldu. ABD Hazine Bakanlığı, uzun vadeli tahvillerde geri alımları 2 milyar dolardan 4 milyar dolara çıkaracak.

Analistler “Bunun piyasadaki karşılığı, uzun vadeli faizlerin aşağı çekilmesi yönünde oldu. Tahvil faizleri üzerindeki stresin azalması da risk iştahını artırarak kriptolar gibi riskli varlıklara talebin artmasını beraberinde getirdi” görüşünü aktarıyor.

TIPKI ALTIN GİBİ…

Bitcoin’in tıpkı altın gibi faiz getiren bir varlık olmadığını hatırlatan analistler, “Dolayısıyla ABD tahvil faizleri gerilediğinde Bitcoin’i de elde tutmanın fırsat maliyeti de düşüyor. Son hareket de sadece kripto piyasasındaki dinamiklerden kaynaklanmıyor; tahvil piyasasındaki gelişmeler ralliyi destekliyor” şeklinde konuşuyor.

Bitcoin 75 bin doları aştı! Son 30 ayın en sert yükselişi

TRUMP’TAN ÇAĞRI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, 19 Ağustos’ta Beyaz Saray'daki kripto toplantısında “Clarity Act” yasası için yeni bir çağrıda bulundu. Bu yasa ile birlikte ABD'nin kripto alanındaki rekabet gücünü koruması ve sektöre daha net bir düzenleyici çerçeve sağlanması amaçlanıyor. Bu gelişme de hükümetin tahvil kararıyla aynı dönemde denk gelerek BTC’ye pozitif yansıdı.

AÇIK POZİSYON TASFİYESİ

Bu arada son yükselişte, önceden açılmış düşüş yönlü (short) pozisyonların “zarar kes” alımlarına geçmesi de BTC’deki yükselişi tetikleyen önemli bir faktör oldu. Sadece son 24 saatte yaklaşık 3,5 milyar dolarlık açık pozisyonun tasfiye edildiği belirtiliyor.

Bitcoin 75 bin doları aştı! Son 30 ayın en sert yükselişi

1,1 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ

Bu haftanın ilk 4 gününde BTC’de yaklaşık 1,1 milyar dolarlık ETF alımı da kayıtlara geçti. BTC, son olarak 27 Mayıs işlemlerinde 75 bin doların üzerinde fiyatlanmış, geçen yıl ekim ayında da 126 bin 200 dolarla rekor seviyesini görmüştü.

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