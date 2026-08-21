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Ekonomi

Turizmde işler tersine döndü! Erken alan değil son dakikacı kazandı

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Turizmde işler tersine döndü! Erken alan değil son dakikacı kazandı
Fotoğraf Başlığı Turizmde işler tersine döndü! Erken alan değil son dakikacı kazandı

Otellerde doluluk oranlarının son yılların en düşük seviyelerinde kalması, ağustos ve eylül fiyatlarını da aşağı çekti. Beklediği rezervasyonu alamayan bazı tesisler, boş odalarını doldurabilmek için ciddi indirimlere giderken, fiyatlar öyle bir noktaya geldi ki bazı otellerde son dakika tarifeleri erken rezervasyon fiyatlarının bile altına düştü.

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Kaan Zenginli
KAAN ZENGİNLİ

Yıllardır tüketicinin en avantajlı tatil yöntemi olarak görülen erken rezervasyon sistemi, 2026 yaz sezonunda bazı otellerde tersine işledi. Sezon başında yüksek doluluk bekleyen birçok tesis, yerli turist talebindeki zayıflama ve yabancı turistte beklenen hareketliliğin oluşmaması nedeniyle hedeflediği doluluğu yakalayamadı. Dolmayan odalar, sezonun ilerleyen dönemlerinde daha düşük fiyatlarla satışa çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verileri de bu tabloyu ortaya koydu. Türkiye genelinde otel doluluk oranı mayısta son 5 yılın en düşük seviyesine gerilerken, haziranda ise yüzde 52,23’e yükselse de yine son yılların en düşük haziran performanslarından biri olarak kayıtlara geçti. Sektör oyuncuları temmuz ayında doluluk oranlarının kısmi yükseleceği, ancak ağustos ve eylül aylarında istenilen seviyeleri yakalayamayacağını ifade ediyor.

MECBURİ REVİZYON

Normal şartlarda erken rezervasyon döneminde sunulan fiyatların sezon yaklaştıkça yükselmesi bekleniyor. Ancak bu sezon birçok tesiste tam tersi yaşandı. Beklenen rezervasyon sayısına ulaşamayan oteller, boş odalarını satabilmek için ağustos ve eylül dönemine yönelik fiyatlarını aşağı çekmeye başladı. Böylece ocak, şubat ve mart aylarında rezervasyon yaptıran bazı tüketiciler aynı otelde daha geç rezervasyon yapanlardan daha fazla ödeme yaptı.

Bazı tesislerde sezon başında satılan tatil paketleri, son dakika kampanyalarıyla erken rezervasyon fiyatının da altına indi.

Turizmde işler tersine döndü! Erken alan değil son dakikacı kazandı
Başlık ResmiTurizmde işler tersine döndü! Erken alan değil son dakikacı kazandı

FİYATLAR TALEBİ YAVAŞLATTI

Sektör temsilcilerine göre bu yıl fiyatların geri çekilmesinin en önemli nedeni yüksek tatil maliyetleri oldu. Konaklama, ulaşım ve yeme-içme giderlerindeki artış nedeniyle birçok aile tatil planını erteledi ya da daha kısa süreli tatili tercih etti. Yerli turistte yaşanan bu yavaşlama, otellerin doluluk hedeflerini aşağı çekti. Yabancı turist tarafında da beklentilerin altında kalan talep, özellikle bazı kıyı destinasyonlarında boş kapasitenin artmasına yol açtı. Doluluk düştükçe oteller fiyat politikasını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı.

ODAYI BEKLETMEK YERİNE İNDİRİM

Otel işletmeleri açısından satılamayan oda, telafi edilemeyen gelir anlamına geliyor. Bu nedenle doluluğu düşük kalan tesisler, sezonun son bölümünde fiyat indirimi yaparak son dakika müşterisini çekmeye yöneldi.

Seyahat platformlarında da bu hareketlilik dikkat çekiyor. Seçili tesislerde yüzde 40-50-60'a varan son dakika kampanyaları görülürken, bazı oteller erken rezervasyon dönemindeki fiyatların da altına indi. Aynı otelde birkaç hafta arayla yapılan rezervasyonlarda önemli fiyat farkları oluştu.

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ERKEN REZERVASYONA GÜVEN ZEDELENEBİLİR

Turizm acentesi Ramazan Kıvanç, bu sezon bazı otellerde erken rezervasyon fiyatlarının altına inen son dakika kampanyalarının tüketicinin alışkanlıklarını değiştirebileceğini belirterek "Vatandaş erken rezervasyon yaptığında daha uygun fiyatla tatilini garanti altına aldığını düşünüyor. Ancak sezon içerisinde aynı otelin daha düşük fiyata satıldığını gördüğünde gelecek yıl rezervasyonunu erkenden yaptırmak yerine beklemeyi tercih edebilir. Bu durum erken rezervasyon sisteminin güvenini zedeleyebilir. Oteller açısından da sezon öncesinde doluluk oluşturmak zorlaşabilir. Bu nedenle son dakika indirimlerinin geçici bir fiyat hareketi olarak kalması önemli" dedi.

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