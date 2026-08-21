Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Etrafımızdaki tehdit artıyor

Yunanistan’ın Ege adalarını İsrail yapımı hava savunma sistemleriyle güçlendirme iddiaları Meclis gündemine taşındı. Bakan Güler, Yunanistan ve İsrail arasındaki askeri faaliyetlerin yakından takip edildiğini bildirdi.

HABER MERKEZİ/ANKARA- Yunanistan’ın Türkiye kıyılarına yakın Ege adalarını İsrail yapımı hava savunma sistemleriyle güçlendirmeye hazırlandığına yönelik iddialar Meclis gündemine de geldi.

Önergeleri cevaplayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan’ın Türkiye’nin hak ve menfaatlerini ihlal eden uluslararası hukuka aykırı her türlü faaliyetinin takip edildiğini ve gerekli reaksiyonların gösterildiğini kaydetti.

Bakan Güler, “Küresel ve bölgesel belirsizliğin hakim olduğu değişken, çok kutuplu güvenlik ortamı ve ülkemize yönelik risk, tehdit ve fırsat yelpazesi genişlemektedir. Bu kapsamda, İsrail’in Yunanistan ile geliştirdiği askeri faaliyetler de yakından takip edilmektedir” dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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