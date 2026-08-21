Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011 yılındaki tarihi Mogadişu ziyaretinin 15. yıl dönümünde Türkiye’ye teşekkür etti. Türkiye’nin desteğinin sadece mali yardımla sınırlı kalmadığını belirten Mahmud, "Türkiye’nin yardımı balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek şeklinde oldu" diyerek stratejik ortaklığın önemini kaydetti.

Mogadişu’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törende konuşan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, 2011 yılındaki ziyaretin iki ülke ilişkilerinde yeni bir çağ başlattığını ifade etti. Ağır insani kriz döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailesi ve bakanlarıyla Mogadişu’ya gelerek mülteci kamplarını ziyaret etmesinin halka büyük bir moral kaynağı olduğunu aktardı.

Mahmud, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güvenlik risklerine rağmen kampları ziyaret etme kararlılığını şöyle paylaştı:

"Güvenlik gerekçesiyle bölgeye gidilmesinin riskli olduğu söylendiğinde Sayın Erdoğan, 'Beni oraya götürün, öleceğim günden başka bir günde ölmem' diyerek kamplara gitti. Bu ziyaret sadece insani yardım ulaştırmadı, umutsuzluğa kapılmış insanlara moral ve gelecek umudu verdi."

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan dikkat çeken Erdoğan itirafı! "Öleceğim günden başka bir günde ölmem"

TERÖRLE MÜCADELE VE DOĞAL KAYNAK SİSMİK ARAMALARI

Türkiye'nin Somali'deki insan kaynağının gelişimi, güvenlik ve altyapı alanlarında sağladığı somut katkılara değinen Mahmud, eğitim, savunma ve doğal kaynak arama süreçlerindeki kritik rolü öne çıkardı.

2007'den bu yana terör örgütü Eş-Şebab ile mücadele eden Somali ordusunun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin verdiği eğitim ve teçhizat desteği sayesinde sahada önemli kazanımlar elde ettiğini söyledi.

Doğal kaynaklar konusuna da değinen Mahmud, geçmişte ellerindeki kaynakları çıkaracak bütçe ve teknolojiye sahip olmadıklarını ancak Türkiye'nin gönderdiği sismik araştırma ile sondaj gemileri sayesinde bu durumun değiştiğini belirtti. Mahmud, bu süreçte Somalili teknik personelin de eğitildiğini kaydetti.

"TÜRKİYE BALIK TUTMAYI ÖĞRETTİ"

Türkiye'nin kurumsal yatırımlarla ülkenin kendi kendine yetebilmesini hedeflediğini belirten Mahmud, desteğin niteliğini şöyle açıkladı:

"Türkiye’nin desteği balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek şeklinde oldu. Milyonlarca dolarlık yatırımı doğrudan para olarak verselerdi yer bitirirdik ve yarın yine ihtiyacımız olurdu. Ancak şu an petrolümüz için kendi elemanlarımız eğitiliyor. Tüm dünyaya teşekkürler ama Türkiye’ye çok daha farklı ve özel şekilde teşekkürler."

Mahmud, ülkede Türkçe konuşan ve Türk kültürünü tanıyan yeni bir neslin yetiştiğini ekleyerek iki halk arasındaki tarihi bağların gelecekte daha güçlü bir ortaklığa dönüşeceğini dile getirdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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