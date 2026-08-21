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Spor

Trabzonspor maçının hakemine penaltı ve kırmızı kart isyanı: Nerede dirsek?

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Trabzonspor maçının hakemine penaltı ve kırmızı kart isyanı: Nerede dirsek?

Bir dönem Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığı da FIFA kokartlı eski hakem yapan Mustafa Çulcu, Trabzonspor'un 1-0 kaybettiği Ferencvaros maçını yöneten Igor Pajac'ın performansını değerlendirdi. Hırvat hakemin, bordo-mavililer lehine bir penaltıyı vermediği ve Chibuike Nwaiwu'ya gösterilen kırmızı kartın ağır bir karar olduğu belirtildi.

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına 1-0 mağlup oldu. Süper Lig'de 13 sezon boyunca maç yöneten Mustafa Çulcu, hakem Igor Pajac'ın kararlarını eleştirdi.

Mustafa Çulcu
Başlık ResmiMustafa Çulcu

"HAKEMİN VERECEĞİ BİR PENALTI"

Ocak 2006-Temmuz 2007 arasında MHK başkanlığı yapan Çulcu, "Nwaiwu'nun penaltı beklediği pozisyonda ayağa temas var. Dikkatsiz bir hareket ve hakem sahada vermeli. Bu sahada hakemin vereceği bir penaltı. VAR karışamaz" ifadelerini kullandı.

Igor Pajac - Paul Onuachu
Başlık ResmiIgor Pajac - Paul Onuachu

"BUNUN KIRMIZISI OLMAZ"

Şimdilerde futbol yorumculuğu yapan Mustafa Çulcu, "Nwaiwu'nun kırmızı kart pozisyonu öncesi rakip kışkırtıcı faul yapıyor. Gaddarlık içeren bir hareket mi değil! Dirsek mi koyuyor? Nerede bu dirsek? Bedenini kullanıyor. En fazla sarı kart olur. Bunun kırmızısı olmaz. Hakem öncesinde faulü verse kırmızı olmayacak" değerlendirmesini yaptı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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