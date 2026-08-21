Fatih Tekke'yi kızdıran soru: Ben mi daha çok faul yapacağım!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, bir muhabirin faul sayıları üzerinden yönelttiği soru üzerine "Gayet normal" yorumunda bulunurken, Hırvat hakem Igor Pajac'ın yönetimine vurgu yaptı.

Fatih Tekke, Macaristan'ın Ferencvaros takımına iç sahada 1-0 yenildikleri müsabaka sonrası yöneltilen "Rakibin 22 faulü var, Trabzonspor sadece 3 faul yaptı. Sizce bu kötü bir istatistik mi?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke

"HAKEM İNANILMAZ KÖTÜ YÖNETTİ"

Trabzonspor'un deneyimli çalıştırıcı, "Oyunun tamamında topa sahip olursan rakip daha çok faul yapacak, ben mi daha çok faul yapacağım! Gayet normal. Bütün istatistikler oyunun geneline baktığınızda bizde. Hakem inanılmaz kötü yönetti. Rakibin bu kadar faul yapması gayet doğal" dedi.

Fatih Tekke, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

"ÖNCE SANTRFOR DEDİM AMA 6 NUMARA DÜŞÜNCEMİZ VAR"

Transfer çalışmalarına ilişkin ise Tekke, "Santrfor ve 6 numara arasında tercih yapma durumumuz var. Koşullar önemli, beklentimiz devam ediyor. Ciddi çaba harcanıyor. Transfere hızlı başladık ama hep istediğiniz şeyler olmuyor. İkisinden birini tercih etmek zorundayız. Limit olarak kontenjan doluyor. Ben önce santrfor dedim ama olabilirse top rakipteyken sert bir 6 istediğimiz düşüncemiz var" ifadelerini kullandı.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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