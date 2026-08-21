Deneme yanılma bu maçta mı?

Fatih Hoca çift forvetle sahaya yayıldı. Deneme yanılma yapılacak bir maç değildi bu. Umut ve Onuachu her ne kadar dönüşümlü istasyona gelse de ikinci blok etkinliğimiz zayıf kaldı. Çift ve uzun forvet topu kanatlara yıkacağımızın maç öncesi açık mesajıydı. Rakip teknik adamlar için buna çare üretmek zor değildir.

Salah’a dört rakip

Trabzonspor beklendiği gibi topu sık sık kanatlara özellikle Salah’a indirdi. Top Mısırlı yıldızın her ayağına geldiğinde dört oyuncuyla kapattılar. Pina’nın Ferencvaros’un sol kanat savunma arasına bindirme yapması Salah’a boş alan üretmek ve etkinliğini artırmak içindi, bu olumluydu. Fakat Macar ekibinin alan kapatma disiplini iyiydi.

Sağ kanatlarında Yusuf diye bir oyuncuları vardı ki bizim takımlardan birinde olmasını isterdim. Cabral kanadını çok zorladı. Gol de onun üretkenliği sonucu geldi. Bizim takımların tipik hastalığı, kafa vuruşu yapan oyuncunun (Zachariassen) boş kalması diyeceğim ama Trabzon’un dört savunmacısının sadece biri Türk.

Panik yüklenmeler

İkinci yarıda macerasından vazgeçen Fatih Hoca asıl oyun şekline döndü. Topa daha çok sahip olan ve akınlarını artıran takımı Onuachu ile direği geçemedi. Aral’ın dikine ve yıpratıcı oyunu momentumu bize çevirdi.

İlk yarıda Bouchari ve Melih’in ofansif etkinliği yoktu. Yetmedi bir de Muçi takviyesi geldi. Fakat iyi kapandılar. Doldur boşalta ve panik yüklenmelere başlasak da sonuç gelmedi. Trabzonspor çok sıkıntılı bir skorla rövanşa gidecek.

Maçın adamı: Zachariassen

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