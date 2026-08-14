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Ne o, sevindiniz mi?

Ömer Çetin
Ömer Çetin omer.cetin@tg.com.tr
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Türkiye Gazetesi
Ne o, sevindiniz mi?
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Beşiktaş’ın iki turda karşılaştığı ekipler ‘paf takımı’na rakip olabilir. Dolayısıyla bu maçlar ölçü değil. Çok eksiği var takımın. Pep Guardiola, “Çizilmiş oyun şablonunun başarısı topu boş kaleye yuvarlamaktır” der. Vincenzo’nun takımında siz çizilmiş oyun şablonu görüyor musunuz?

Valerien de böyleydi

Sadece kenarda enerjik olmak yetmez. Valerien İsmael de geldiğinde idman sahasında çizim tahtasını kırıyordu âdeta! Alanya’da 3-0 öne geçtiği maçta üç gol atan oyuncusunu kenara alması ve gelen beraberlik sonu oldu.
İtaliano stoper tandemini öne çekemiyor veya çekmiyor. Çünkü Vincenzo ‘önde oynarken sağlam savunma’ fikrinde. Halbuki günümüz futbolunda stoperler oyun kurulumunun içindedir. Yoksa önde eksik kalır takımınız.

Öne çıkan savunma ve süpürücü!

Merkez orta sahanızda atakları büyümeden süpürecek taş gibi ön liberonuz olmalı. Salih tipik 8. Buraya da oyuncu lazım. Kralove gibi zayıf bir takım Beşiktaş kalesinde (özellikle Murillo’nun arkasını sarkarak) tehlikeler üretti.
Takımın blokları arasında zaman zaman mesafe 40 metreye çıktı. Olacak şey değil! Orta sahada topu kapıp kanatlara, (İlhan, Cerny) atmak oyun şablonu değildir. Halı saha futboludur. Üreticiliği bir tek Orkun’a bırakırsanız efektif olamazsınız.

Trossard ve Vlahovic transferleri baş döndürdü ama takımın oyun kurulumu ve kompakt oyununda alacağı çok uzun bir yol var.

Maçın adamı: Orkun Kökçü

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