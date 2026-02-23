Kartal’ın futbolu yükseliyor

Olaitan, Agbadou, Murillo, Oh, Asllani; hepsi devre arası alınan oyuncular. Hepsi de on bire uyum sağladı. Beşiktaş’ın son şampiyonluğunda da devre arası alınan oyuncular on bire hemen uyum sağlamıştı. Bu önemli bir avantajdır. Taraftarın beklemesine değdi.

Göztepe az buz takım değil. Ligin en iyi savunma yapan ekiplerinden biri. Ve kompakt oyunları üst düzey. Beşiktaş dün yerden hızlı, dikine ve yoğun isabetli paslarıyla İzmir ekibinin en önemli özelliği olan ‘oyun disiplinini’ sahadan sildi. Günümüz futbolunda beklerin bindirmeleri olmazsa olmazlardandır. Murillo ve Rıdvan da bu alanda iyi işler yaptı.

Olaitan resital sundu

Beşiktaş’ın ön hücumcularının sık sık bölge değiştirmesi de dikkat çekiciydi. Olaitan bu sefer sol çizgide başladı. Ama sık sık içeri geldi. İnce işçilikli paslarla rakip defansın dengesini bozu. Golüyle futbolunu taçlandırdı. Oh onun bölgesine çekildiğinde Cherny de Oh’un alanına sızdı. Böyle çok net bir gol fırsatı da yakaladılar.

Murillo çok eleştirildiği ilk maçında aslında dikkatimi çekmişti. Kendine güvenen oyun yapısını zekasıyla birleştiren bir oyuncu. Orkun’un ilk goldeki yükselip inen topu parmak ısırtan cinsten derler ya, öyleydi. Kaptan gittikçe parıldıyor. Oh ise, ‘bir transfer bu kadar cuk oturur’ dedirten işler yapıyor. Golü yine jeneriklikti.

Agbadou bir usta

Fakat yine söylüyorum dünkü futboluna rağmen Beşiktaş’ın göbekten gelen zaafı sürüyor. Buraya takviye yapma ihtimali de kalmadı. Sergen Hoca bu isimlerle idare edecek. Kartal’ın canı yanarsa merkez orta sahadan yiyeceği geçişlerle yanar. Agbadou büyük bir boşluğu doldurdu.

Kartal yukarı yelken açtı. Lüzumsuz yere çok puan kaybettiler.

Maçın adamı: Olaitan

