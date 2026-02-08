Tekke’nin yükselişi

Günümüz futbolunda teknik adamların savunma oyuncularını çakılı oynatmak lüksü kalmadı. Eğer bir çalıştırıcı takımını önde çoğaltamıyorsa, çizilmiş oyun şablonunu düşük riskle efektif uygulatamıyorsa başarılı olması çok zor artık.

Öne çıkan isimler

Dün Trabzonspor’u bu gözle izledim. Fatih Hoca’nın futbol anlayışında bir ilerleme var mı ve daha önemlisi takımı buna cevap veriyor mu, merak ediyordum?

Oulai ve Folcarelli defans önünü ilk yarıda iyi kapatırken özellikle Oulai öne de etkili ve dikine oyunuyla dikkat çekiciydi. Pino’nun bindirmeleri ve Batagov’un öne çıkıp iyi pasları oldu. Yeni transfer Chibuke de güven verici ve güvenli oynadı. Onuachu eşittir Trabzonspor desek abartmış olur muyuz! Hem orta sahaya hem de taç çizgisine kadar inip topa istasyon oldu. Bunlarda da ya isabetli pas attı veya faul aldı.

Hocanın oynatmak istediği futbol ilk yarının son 30 dakikasında sahadaydı. Fakat 90 dakikaya yayılması gerekiyor.

Celil’in orta bloktaki aksaması ev sahibinin oyununu olumsuz etkiledi. Bu bölgede sadece Ntcham’la rakibe üstünlük kuramazsınız. İkinci yarıda oyundan alınmasına hayret ettim. Holse’nin çizgiye yakın konumlanması Trabzon’un işini kolaylaştırdı.

Daha çok yolu var

Fatih Hoca’nın takımı hücum bölgesine daha fazla adamla çıkabilmeli. Kompakt defans-hücum zenginliğini daha üst düzeye çıkarmalı. Gol yükü Onuachu, Muçi ve Augusto’nün üstünde. Üst düzey takımlarda gol ve asist anlamında 5-6 oyuncunun ismi bir çırpıda sayılır.

Futbolcularda erken form tutma mahzurlu olduğu gibi takımlarda da öyle. Samsun sezon başında erken form tuttu. Trabzonspor ise bu anlamda yavaş yavaş gelişiyor. Fakat öyle sanıyorum ki Fatih Hoca kafasındaki takım oyununa daha çok yolu olduğunu düşünüyor.

Maçın adamı: Paul Onuachu

Ömer Çetin’in önceki yazıları...