İtaliano’nun çok işi var

Billing 1,93, Bravo 1,90, Etim 1,86’lık oyuncular. İlk 45 için MHY (Midtjylland Hava Yolları) benzetmesi yapsak yeridir. Topu yükseltip bu oyunculara isabetle indirdiler ve çok hızlı geldiler. Murillo ve Rıdvan’ın arkasında sık boşluklar can sıkıcıydı. İlk 45’te iki topları direkten döndü. Beşiktaş rakibin hızını düşürmekte zorlandı. Futbolda bunun çaresi var ama yapamadı temsilcimiz.

İspanya’nın büyük özelliği

Rakibin dikine hızlı oyununu bozmanız için pas aranız iyi olmalı. Ayağa isabetli paslarınızla oyunu (rakibin atak hızını) yavaşlatıp, momentumu kendinizden yana çevirmelisiniz. Fakat bunun için de takım oyuncuları pas alacak değişkenli boş alanlara (ezbere) çıkmalı. Dünya Kupası’nda gördüğümüz gibi, İspanya Millî Takımı’nın en büyük özelliği bu.

İlk yarıda Beşiktaş’ın isabetli ortası yoktu. Çünkü ortası yoktu! Midtjylland ise 10 orta buldu, 13 şut attı. Siyah beyazlıların rakip alana tam kadro ilk yerleşmesi 42. dakikada oldu! İtaliano’nun bu bölümde gol yememesi şansıydı. Salih merkez orta bölgeyi süpürmesi için alındı, bu bölgeden akın akın geldiler.

Bak böyle kanat oynanır

İkinci yarıyla birlikte saha yerleşimini daha doğru yaptı Beşiktaş. Orkun-Oh iş birliği sivrilmeye başladı. İlhan ve Cerny’nin etkisiz futbolu efektif pozisyon üretimini aksattı. Neyse ki ilk maçtaki gibi on kişi kaldılar ve Rashica oyuna girer girmez Cerny’ye ‘böyle kanat oynanır’ dercesine sonucu belirledi.

Sonuçta tura uzandı Beşiktaş ama daha çok yolu ve işi var.

Maçın adamı: Milot Rashica

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