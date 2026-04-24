Büyük takım rakibini yıpratır!

Thorsten Fink’in oyun anlayışındaki kısa-sabırlı pas, disiplinli blok kurulumu sezon başından beri dikkati çekiyor. Bunu iyi uyguladığı müddetçe de sonuç aldı. Fatih Tekke’nin de benzer oyun anlayışı var. Bu sebeple ikinci bölgede kimin kime üstünlük kuracağını maç öncesi merak ediyordum.

Samsun’un kanat etkisi

Her iki teknik adam da kanatları içeri çekip şut ve ara pas opsiyonları bulmayı, diğer yandan da bek bindirmelerini sık sık kullanıyor. İlk yarıda bunları daha iyi yapan ev sahibi ekipti. Pina’nın kanadından tehlikeler üretti Fink’in takımı. Yalçın vuruşunda biraz dikkatli olsa, Tomasson’un yakaladığı fırsatta da Onana iyi yer tutmasa Samsun öne geçmişti.

Onuachu kilit yedi

Cherif Ndiaye’nin atılmasıyla Fink, Mouandilmadji’yi sahaya atıp 4-4-1’le devam etmeyi seçti. Fatih Hoca’dan ise Bouchouari ile Muçi hamlesi geldi. Zubkov’a katılsam da Oulai’nin kenara alınması yerinde değildi. Bu oyuncu dar alanda etkili ve eksik Samsun’u zorlayabilirdi. Muçi henüz hazır değil. Onuachu istediği gibi top alamadı. Van Drongelen ile Satka’nın sultasında 90 dakika içinde boş alan bulamadı.

Kalan bölümde Samsun disiplinli savunmasıyla maçı uzatmaya taşımayı başardı. Bunda Trabzonspor’un rakibi eksilmesine rağmen topu hızlandıramamasının etkisi vardı. Üçüncü bölgede bir türlü yıpratıcı olamadılar. Ligde de bu sebebiyle son iki maçta dört puan kaybettiler. Bordo mavililer bu bölümde Onuachu ile tehlike üretti fakat gol gelmedi.

Neticede gidilen penaltılarda kalecisi Onana üç kurtarışla devleşince Trabzonspor yarı finale çıktı.

Maçın adamı: Onana

