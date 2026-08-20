Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Avrupa Ligi play-off'unda Ferencvaros'a mağlup oldukları mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.

UEFA Avrupa Ligi play-off ilk tur maçında Ferencvaros 1-0 yenilen Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından konuştu.

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"BU GECENİN İKİ TANE KAYBI VAR"

Birçok gol pozisyonuna girmelerine karşın sahadan mağlubiyetle ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını kaydeden Fatih Tekke, "Bu gecenin iki tane kaybı var. 1-0 mağlup olmak ve Nwaiwu'nun kırmızı kart görmesi. Oyunun ilk yarısında 5-6 dakika rakip baskımızı kırdı. Yapılan 1-2 hata var. Çok pozisyonumuz var. Bugün olmadı. Oyuncularımın isteği, arzusu herkese bu turu geçebileceğimiz hissini verdi. Kolay olmuyor. Avantajlı skor almamız lazımdı. İşimiz biraz daha zorlaştı. İmkansız değil. Oyun olarak baktığınızda belki skor bambaşka olmalıydı. Yüksek tempo oynadık. İkinci yarı kalemize 1 defa geldiler. Böyle oluyor maçlar. Girdiğiniz pozisyonları atmanız lazım. Nasip olmadı." diye konuştu.

"DAHA İYİ OLACAĞIMIZI BİLİYORUM"

İkinci maçta daha iyi olacaklarını söyleyen Tekke, "Bu kadar kısa sürede takımım enerji ve iyi performans gösterdi. Bu maçlarda duygu, hata yapma bazen bu olmuyor. İkinci maç için ümidim asla ve asla, ne olursa olsun, daha iyi olacağımızı biliyorum. Muçi'nin antrenman yapmadan bu halde oluşu, 1 hafta sonra daha iyi olacağı kesin. İki kaybımız var. Avantajlı skor alamadık. Nwaiwu'nun olmaması." şeklinde konuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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