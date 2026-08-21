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Muğla ve Diyarbakır’da orman yangını! Alevlere müdahale sürüyor

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Muğla ve Diyarbakır’da ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkış nedenleri bilinmeyen yangınlara ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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Türkiye’nin ormanlarından birinde çıkan yangın söndürülürken, bir diğerinde yangın çıkmaya devam ediyor. Diyarbakır ve Muğla’da ormanlık alanda çıkan orman yangınları paniğe neden oldu.

Muğla ve Diyarbakır’da orman yangını! Alevlere müdahale sürüyor
Başlık ResmiMuğla ve Diyarbakır’da orman yangını! Alevlere müdahale sürüyor

MUĞLA

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Çiftlik Mahallesi’nde makilik ve ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrasında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi başladı.

Muğla ve Diyarbakır’da orman yangını! Alevlere müdahale sürüyor
Başlık ResmiMuğla ve Diyarbakır’da orman yangını! Alevlere müdahale sürüyor

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında Kırsal Başköy Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 12 personel, arazöz ve 2 ilk müdahale aracı ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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