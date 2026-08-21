Kaçış planı bozuldu! Alihan Kuriş suç örgütünün firari iki ismi Marmaris’te yakalandı

"Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturması kapsamında haklarında arama kararı olan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma üzereyken Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan "Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturması çerçevesinde firari olarak aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin yurt dışına kaçmak amacıyla hazırlık yaptıkları belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan organize suç örgütü soruşturması çerçevesinde haklarında arama kararı olan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın firar planı deşifre edildi.

YURT DIŞINA KAÇACAKLARDI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip sonucunda, iki şüphelinin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma arayışında olduğu ve Muğla kıyılarına hareket ettiği tespit edildi.

Alınan istihbarat sonrasında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vakit kaybetmeden operasyon için harekete geçti.

Marmaris'in Bozburun bölgesinde yapılan nokta operasyonla, kaçış hazırlığındaki Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz kıskıvrak gözaltına alındı.

İYİ PARTİLİ İDRİS NAİM ŞAHİN'İN ARACINI KULLANMIŞLAR

Soruşturma çerçevesinde alınan bilgilere göre, şüphelilerin Muğla’ya götürülmesinde kullanılan 34 SL 313 plakalı otomobilin, eski İçişleri Bakanı ve son olarak İyi Parti Ordu 1. sıra milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 senesine dek tahsisli olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde 34 SL 313 plakalı otomobilin 16 Ağustos 2026 tarihinde İzmir’in Selçuk ilçesi Kozpınar mevkiindeki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı, otomobilin sürücüsünün ise Mehmet Özmen olduğu belirlendi.

PTS ve diğer görüntülerde, Özmen’in otomobilden indiği, otomobil içindeki diğer kişilerin ise önlem amacıyla otomobilden inmediği belirlendi. Özmen’in şüphelileri Muğla’ya bırakmasının ardından otomobille tekrar İstanbul’a döndüğü değerlendirildi.

TELEFONUNU KAPATMIŞ

Soruşturmadaki bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise Özmen’in kullandığı tespit edilen GSM hattını 16 Ağustos günü saat 12.31 civarında kapattığı, 34 SL 313 plakalı otomobilin ise aynı gün 15.05 civarında ViaPort Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarına girdiği tespit edildi. Özmen’in gidiş ve dönüş yolunda telefonunu kapalı tuttuğu, hattın 17 Ağustos günü saat 11.05’te otomobilin ViaPort PTS kaydıyla uyumlu biçimde tekrar aktif hale geldiği belirlendi. Bu veriler çerçevesinde, Özmen’in İstanbul’a dönüşünün sonrasında telefonunu yeniden açtığı anlaşıldı.

Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz’ın gayr-i resmî yollarla yurt dışına çıkarılmasına yönelik organizasyonda kimlerin bulundupu, 34 SL 313 plakalı otomobilin hangi şekilde temin edildiği ve kaçışa yardım eden diğer kişilerin tespitine yönelik soruşturma devam ediyor.

206 KİLOGRAM ALTIN ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile çıkar amaçlı Alihan Kuriş Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde; tutuklu Alihan Kuriş’in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik gerçekleştirilen arama çalışmalarında tek bir adreste kaynağı belirsiz 1,34 milyar TL değerinde 200 kg külçe altın ele geçirilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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