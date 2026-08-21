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3. Sayfa

Sahile 3 kardeşin cesedi vurdu! Kayıp kardeş sağ bulundu

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde ölü bulunan 3 kardeşin ardından, kayıp olduğu öğrenilen diğer kardeş ise sağ bulundu. Kardeşlerin vücudunda herhangi bir darp veya boğuşma izine rastlanmadığı öğrenilirken incelemeler sürüyor.

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Darıca ilçesi sahilinde 3 cansız beden peş peşe kıyıya vurdu. Cansız bedenlerle ilgili başlatılan soruşturma ve arama çalışmaları sürdürülüyor.

CESETLER 3 KARDEŞE AİTMİŞ

Yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden kişilerin Muhammed Ali Sakar (17), Gülşah Sakar (24) ve Belinay Sakar (15) olduğu tespit edildi. Aynı aileden 3 kardeşin cenazesi, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kayıp olduğu belirlenen diğer kardeş Bilgenur Sakar'ı bulmak için ekipler seferber oldu.

Sahile 3 kardeşin cesedi vurdu! Kayıp kardeş sağ bulundu
Başlık ResmiSahile 3 kardeşin cesedi vurdu! Kayıp kardeş sağ bulundu

4. KARDEŞ SAĞ BULUNDU

Hava koşulları ve karanlık nedeniyle arama çalışmalarına ara verilirken, öte yandan kayıp kız kardeş Bilgenur Sakar, deniz dışında farklı bir noktada sağ olarak bulundu.

DARP VEYA BOĞUŞMA YOK

Öte yandan, hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazesi üzerinde yapılan ilk incelemelerin detayları da ortaya çıktı. Kardeşlerin vücudunda herhangi bir darp veya boğuşma izine rastlanmadığı öğrenildi.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik tahkikat sürdürülüyor.

Sahile 3 kardeşin cesedi vurdu! Kayıp kardeş sağ bulundu
Başlık ResmiSahile 3 kardeşin cesedi vurdu! Kayıp kardeş sağ bulundu

NE OLMUŞTU?

Cevher Dudayev Parkı mevkisindeki sahilde dün, hareketsiz halde duran bedenleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerce yapılan kontrolde 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Cesetler, otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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