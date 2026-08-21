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Ekonomi

Fay hattına uzak ilçeler! Konutta metrekare fiyatı 46 bin TL’den başlıyor

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Fay hattına uzak ilçeler! Konutta metrekare fiyatı 46 bin TL’den başlıyor
Fotoğraf Başlığı Fay hattına uzak ilçeler! Konutta metrekare fiyatı 46 bin TL’den başlıyor

Marmara Denizi’ndeki mikro depremlerin ardından gündem olan İstanbul’da, Temmuz 2026 itibarıyla ortalama konut metrekare satış fiyatı 63 bin 907 TL oldu. Ortalama konut fiyatı 7 milyon 29 bin TL olarak hesaplandı. Ortalama kira ise 44 bin 491 TL oldu. Mega kentte Marmara Denizindeki fay hattına uzak ilçelerde ise fiyatlar Sultangazi’de 46 bin TL sınırından başlayıp, Beşiktaş’ta 177 bin TL’ye kadar yükseliyor.

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Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Marmara Denizi’nde Adalar’ın güneyi ve Yalova’nın kuzeyi arasındaki bölgede son günlerde yaşanan mikro depremler kamuoyunda dikkatle takip ediliyor. 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan büyük depremin yıl dönümünde deprem gerçeği bir defa daha kendini hatırlattı.

Büyük felaketin ardından kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazanırken, 2012 yılında Kentsel Dönüşüm Başkanlığının kurulmasından bu yana 81 ilde 2 milyon 378 bin konut dönüştürüldü. 383 bin bağımsız bölümün dönüşümü devam ediyor.

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İSTANBUL’DA DURUM

Sadece İstanbul’da ise söz konusu dönemde 1 milyon 7 bin bağımsız bölüm dönüştürüldü. 291 bin konutun dönüşümü sürüyor.
Son depremlerin ardından gündem olan İstanbul’da, Temmuz 2026 itibarıyla “daire” nitelikli konutlarda metrekare satış fiyatı 63 bin 907 TL oldu. Endeksa verilerine göre mega kentte son 1 yıllık dönemde fiyat artışı %27 olarak gerçekleşti. Ortalama konut fiyatı 7 milyon 29 bin TL olarak hesaplandı. Ortalama kiralar ise 44 bin 491 TL oldu.

EN PAHALI İLÇELER

İstanbul’da Temmuz 2026 itibarıyla en pahalı ilçeler şöyle sıralanıyor:

İlçeOrtalama m² fiyatı (TL)
Beşiktaş177.301
Kadıköy169.140
Sarıyer154.980
Bakırköy134.905
Üsküdar112.401

EN UCUZ İLÇELER

Mega kentte geçen ay en ucuz ilçeler ise şunlar oldu:

İlçeOrtalama m² fiyatı (TL)
Esenyurt33.161
Silivri44.470
Sultangazi45.967
Arnavutköy47.049
Beylikdüzü47.817

ZEMİNİ SAĞLAM İLÇELER

Bu arada İstanbul’un orta ve özellikle de kuzey ilçeleri, Marmara Denizinden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattına daha uzak konumları ve daha sağlam zeminleri ile öne çıkıyor.

En pahalı ilçeler arasında yer alan Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve en ucuz ilçeler arasında bulunan Sultangazi ve Arnavutköy gibi bölgeler, bu kategoride gösteriliyor.

Güney sahillerinden uzak diğer ilçeler de ise metrekare satış fiyatları şöyle:

İlçeOrtalama m² fiyatı (TL)
Çatalca53.046 TL
Gaziosmanpaşa53.395 TL
Çekmeköy68.427 TL
Başakşehir73.219 TL
Şile73.740 TL
Eyüpsultan74.445 TL
Ümraniye78.035 TL
Beykoz109.863 TL

DEPREME DAYANIKLI YAPI

Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin önemine değinen şehir planlamacıları ve sektör temsilcileri, depreme dayanıklı yapıların sağlam zemin kadar önemli olduğunu vurgulayarak “Bu anlamda Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy gibi güney ilçeleri başta olmak üzere devam eden kentsel dönüşüm faaliyetleri de depreme hazırlık açısından oldukça önemli kazanım” görüşünü paylaşıyor.

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