Galatasaray'ın yeni Mertens'i Batrakov! Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı

G.Saray’ın 10 numarası Batrakov imzayı attı. G.Saray transferdeki sessizliğini nihayet bozdu. Stiliyle Dries Mertens’e benzetilen Aleksey Batrakov’la beş yıllık mukavele yapıldı.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova’nın 10 numarası Aleksey Batrakov’la beş yıllık mukavele imzaladı. Dries Mertens’in ayrılığından bu yana Belçikalı yıldızın boşluğunu bir türlü dolduramayan sarı kırmızılılar, 21 yaşındaki genç yıldızı renklerine bağladı. Aleksey Batrakov, oyun stili ve özellikleriyle Belçikalı efsaneyi andırıyor. 21 yaşındaki Batrakov, 1,73 metre boyunda ve 65 kilo. Sağ ayağını kullanan genç oyuncunun ana mevkisi 10 numara. Ancak hücum hattının iki kanadında da oynayabiliyor. Onu klasik bir çizgi oyuncusundan ayıran temel özellik ise kenarda başladığı pozisyonlarda bile merkeze ve yarı alanlara yönelmesi.

Aleksey Batrakov

UZAKTAN BOMBALIYOR

Batrakov, klasik 10 numaraların aksine savunma arkasına koşular yapıyor ve ön alanda sert pres uyguluyor. Topu savunma ile hücum arasında bir köprü gibi taşıyıp hem asist üretiyor hem de ceza sahasına koşular yaparak golü bitiriyor. Orta sahadan gelip doğrudan kaleyi yoklayan skorer bir kimlik taşıyor. Geçen sezon oynadığı maçlarda 54 şut çeken ve bunların 33’ünde kaleyi bulan Batrakov, aynı dönemde 83 gol fırsatı hazırladı. Yüzde 77 pas isabetiyle oynarken 13 gol ve 9 asist üretti. Bu veriler, genç futbolcunun yalnızca son pası arayan bir oyun kurucu olmadığını; doğrudan skor tehdidi taşıdığını da gösteriyor.

Aleksey Batrakov

SERBEST KALMA BEDELİ 55 MİLYON AVRO

Batrakov’u 5 yıllığına kadrosuna katan G.Saray, Lokomotiv Moskova’ya 25 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncu da yıllık 3,25 milyon avro kazanacak. Başka bir kulübe transferi durumunda 55 milyon avroluk çıkış maddesi var. 25 milyon avronun üzerindeki satışlarda ise Rus kulübüne gelirin yüzde 15’i ödenecek.

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