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Spor

Galatasaray, Batrakov'un maliyetini açıkladı

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Galatasaray, Batrakov'un maliyetini açıkladı

Galatasaray, 21 yaşındaki Rus 10 numara Aleksey Batrakov'un Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edildiğini duyurdu.

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Galatasaray, Rus futbolcu Aleksey Batrakov'un maliyetini KAP'a bildirdi.

Sarı kırmızılılar, Aleksey Batrakov'un transferi için Rus ekibine 25 milyon avro bonservis bedeli ödeneceğini ve sonraki satıştan yüzde 15'lik pay verildiğini açıkladı.

Galatasaray, oyuncu ile 5 yıllık mukavele imzalandığını ve yıllık 3.25 milyon avro garanti ücret ödeneceğini kaydetti.

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Aleksey Batrakov
Başlık ResmiAleksey Batrakov

"KUPALAR KAZANMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Galatasaray'la 5 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra başkan Dursun Özbek'le birlikte sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Aleksey Batragov, Avrupa'da ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın en büyük hayali olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı takımla kupalar kazanmak istediğini vurgulayan Batragov, "Birçok kupa kazanmak için elimden geleni yapacağım. Amacım takıma kupalar kazandırmak ve ligde liderliği bırakmamaya yardımcı olmak. Taraftarların destek olmaları beni çok mutlu ediyor. Sahada en iyi performansımı göstermem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek de Batragov'un Galatasaray'a güç katacağına inandığını belirterek, "Özellikle Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki başarımıza büyük katkı vereceğine inandığım bir oyuncu. İnşallah uzun yıllar hizmet edecek. Başarılı olacağına inanıyorum ve başarılar diliyorum." diye konuştku.

Aleksey Batrakov
Başlık ResmiAleksey Batrakov

GALATASARAY'DAN KAP'A YAPILAN BİLDİRİM

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda, oyuncunun kulübü FC Lokomotiv Moscow ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 25.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Ayrıca, Futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %15'luk bölümü FC Lokomotiv Moscow'a ödenecektir.

Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre, Futbolcuya her bir sezon için net 3.250.000 Euro garanti ücret ödenecektir." denildi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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