Türkiye'nin önde gelen tekstil devi için yolu sonu geldi. 61 yıllık BX Baby Kids Tekstil'in konkordato süreci tamamlandı. Mahkeme, 24 ülkeye ihracat yapan firma için iflas kararı verdi.

1965 yılında Bursa'da kurulan BX Baby Kids Tekstil, içinde bulunduğu darboğazdan çıkamadı. Geçtiğimiz aylarda konkordato ilan eden ve mahkemenin 3 ay geçici mühlet kararı verdiği şirket için nihai karar verildi.

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MAHKEME İFLAS KARARI VERDİ

Bursa 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi, 19 Ağustos 2026 tarihinde şirketin durumunu değerlendirdi. Mahkeme, şirket için konkordatonun devamı yerine iflas kararı verdi.

24 ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin 61 yıllık tekstil devi iflas etti

"KONKORDATO KURTARAMAZ"

Borca batık olduğu tespit edilen şirketin konkordato ile mali yapısını kurtaramayacağı belirtildi. Böylece 61 yıllık şirketin iflas süreci resmen başlamış oldu.

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24 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU

BBX Baby Kids Tekstil, yarım asrı aşan tecrübesiyle öne çıkan, Türkiye'nin köklü tekstil üreticilerinden biriydi. Bursa'daki iki ayrı fabrikasında bebek tulumlarından hastane çıkış setlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi üreten şirket, hem kendi markasıyla hem de küresel markalar için yaptığı fason üretimlerle dünya genelinde 24 ülkeye ihracat yapıyordu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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