Ev alacaklar dikkat! Zorunlu Deprem Sigortası'nda yeni dönem

Konut satışında DASK’ta yeni dönem başladı. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, taşınmazın el değiştirmesi halinde mevcut Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi tapu tescil tarihi itibarıyla sona erecek. Yeni malik için ise DASK kontrolü yapılacak.

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları’nda değişikliğe gidildi. 21 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, sigorta konusu taşınmazın satış veya benzeri işlemlerle el değiştirmesi halinde mevcut DASK poliçesinin durumu yeniden belirlendi.

Yeni düzenlemeye göre, taşınmazın satış veya benzeri işlemler nedeniyle menfaat sahibinin değişmesi halinde, tapudaki tescil tarihi itibarıyla mevcut DASK sözleşmesi sona erecek ve yeni ev sahibine devredilmesi uygulaması kaldırılmış oldu.

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Sigorta ettirenin veya önceki menfaat sahibinin başvurması halinde, poliçenin işlemeyen günlerine ait ödenmiş primler sigorta ettirene geri verilecek.

YENİ MALİK İÇİN DASK KONTROLÜ YAPILACAK

Düzenlemeyle birlikte tapu müdürlükleri veya işlemi yapmaya yetkili idareler, menfaat değişikliği sonrasında yeni malik adına Zorunlu Deprem Sigortası sözleşmesi olup olmadığını kontrol edecek.

Bunun dışındaki menfaat değişikliği hallerinde ise mevcut DASK sözleşmesi yeni menfaat sahibiyle devam edecek. Yeni malik, değişikliği öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde sözleşmeye aracılık eden sigorta şirketine bildirimde bulunmak zorunda olacak.

Sigorta acentesi ise bildirimin ardından 24 saat içinde, menfaat değişikliğini poliçeye işleyerek düzenlediği belgeyi yeni menfaat sahibine vermekle yükümlü olacak.

Evini satanlar dikkat! Zorunlu Deprem Sigortasında yeni dönem

Düzenleme, yayımlandığı tarihten 15 gün sonra yürürlüğe girecek. Yeni uygulamayla özellikle konut alım satımı yapanların, tapu işlemleri sırasında DASK poliçesine ilişkin yeni kuralları dikkate alması gerekecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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