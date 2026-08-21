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Yaşam

Adalar Fayı’nda korkutan senaryo! Bir kısmı kayıyor bir kısmı enerji biriktiriyor… Osman Bektaş 1 günlük değişim sonrası açıkladı

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Adalar Fayı’nda korkutan senaryo! Bir kısmı kayıyor bir kısmı enerji biriktiriyor… Osman Bektaş 1 günlük değişim sonrası açıkladı
Fotoğraf Başlığı Adalar Fayı’nda korkutan senaryo! Bir kısmı kayıyor bir kısmı enerji biriktiriyor… Osman Bektaş 1 günlük değişim sonrası açıkladı

Adalar Fayı’nda başlayan mikrodeprem aktivesinin 1 günde genişlemesinin dikkat çekici olduğunu vurgulayan Bektaş, “Alt kesimdeki muhtemel sürünme, üstteki deprem üreten kabuğa gerilme aktarabileceği ihtimalini gündeme getiriyor” diyerek uyardı. Bektaş, “Fayın derin kısmı “sessizce kayıyor”, üstteki kırılgan bölüm ise gerilim biriktiriyor” diye belirterek, Silivri depremini örnek gösterdi.

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Esma Karayel
ESMA KARAYEL

Marmara Denizi’nde 18 Ağustos’tan bu yana büyüklükleri 3.2’ye varan çok sayıda deprem meydana geldi. Bölgedeki sismik hareketlilik sürerken, Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada toplam 117 adet deprem ölçüldüğü bildirildi. Deprem uzmanlarından Adalar Fayı için uyarılar peş peşe sıralanırken, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş’tan yeni bir paylaşım daha geldi.

Adalar Fayı’nda korkutan senaryo! Bir kısmı kayıyor bir kısmı enerji biriktiriyor… Osman Bektaş 1 günlük değişim sonrası açıkladı
Başlık ResmiAdalar Fayı’nda korkutan senaryo! Bir kısmı kayıyor bir kısmı enerji biriktiriyor… Osman Bektaş 1 günlük değişim sonrası açıkladı
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SÜRÜNME DEVAM EDİYOR MU?

Mikro depremlerin tek başına büyük bir depremin habercisi olarak yorumlanamayacağını, ancak Adalar Fayı'nın aktif olduğunun göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade eden Bektaş, “Adalar Fayı derinden sürünmeye devam ediyor mu?” sorusunu cevapladı.

Adalar Fayı’nda korkutan senaryo! Bir kısmı kayıyor bir kısmı enerji biriktiriyor… Osman Bektaş 1 günlük değişim sonrası açıkladı
Başlık ResmiAdalar Fayı’nda korkutan senaryo! Bir kısmı kayıyor bir kısmı enerji biriktiriyor… Osman Bektaş 1 günlük değişim sonrası açıkladı

“DEPREM KABUĞUNA GERİLME AKTARABİLİR”

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bektaş, şu ifadeleri kullandı:

Adalar Fayı üzerinde başlayan derin mikrodeprem aktivitesinin bir gün içinde fay düzlemi boyunca ve çevresindeki bloklara doğru genişlemesi dikkat çekici. Derin depremlere 10 km’den daha sığ mikrodepremlerin eşlik etmesi, alt kesimdeki muhtemel sürünmenin (creep) üstteki deprem üreten kabuğa gerilme aktarabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Yani bu aktivite yalnızca “enerji boşalması” değil, daha büyük deprem üretebilecek derin deformasyonun üst kabuğa aktarımı açısından da izlenmeli.

“SESSİZCE KAYIYOR”

Bektaş, ‘Adalar Fayı’nın gizemi’ adın altında ise şu açıklamayı yaptı:

Fayın yaklaşık 10 km derinindeki hareket, küçük depremlerle deformasyonun bir bölümünü tüketiyor olabilir. Yani fayın derin kısmı “sessizce kayıyor”, üstteki kırılgan bölüm ise gerilim biriktiriyor. Buna karşılık 1999 M7,4 İzmit Depremi yaklaşık 17 km derinlikteki kilitli fay kesiminde meydana geldi. Belki de fark burada: Adalar Fayı derinden sürünüyor, İzmit Fayı ise daha derinden kilitliydi. Bu, 1963 Adalar Depremi ve 2025 Silivri depremlerinin neden M7'nin altında kaldığını açıklayabilecek önemli bir ipucu olabilir.

“6 ÜZERİ DEPREM ÜRETME İHTİMALİ ZAYIF”

Bektaş, daha önceki açıklamasında ise Adalar Fayı’na ilişkin “Adalar Fayı sürünmeye müsait. Adalar Fayı’nın sürtünme katsayısı μ ≈ 0,1 çok düşüktür. Adeta buz üzerinde kaymaya benzer. Bu kadar düşük sürtünmeli bir fayda, tektonik gerilimin önemli bir bölümü kilitlenip büyük deprem olarak birikmek yerine, fayın yavaş kayması/sürünmesiyle (creep) tüketilebilir. Bu da 10 km derindeki yaygın mikrodeprem aktivitesini ve fayın derin sürünmesini destekleyen bir veridir. Düşük sürtünmeli, 10 km derinde mikro depremler ile sürünen Adalar Fayı’nın M6+ üzeri deprem üretmesi zayıf bir ihtimaldir” demişti.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş
Başlık ResmiJeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş
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55 SAATTE 117 DEPREM!

İstanbul Marmara Denizi’nde Adalar bölgesinde 18 Ağustos 2026 sabahı saat 06.00'da başlayan ve 20 Ağustos 2026 saat 13.00'e kadar devam depremler meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Adalar'ın güneyini merkeze alan yaklaşık 20 kilometre yarıçaplı dar bir alanda, büyüklükleri 0.7 ile 3.1 arasında değişen toplam 117 adet deprem çözümlendi.

"NORMAL BİLEŞENLİ”

19 ve 20 Ağustos'ta kaydedilen depremlerin moment tensör çözümünü yapan uzmanlar, sarsıntıların odak mekanizmasının "normal bileşenli oblik doğrultu atımlı" olduğunu tespit etti. Açıklamada, kaynak mekanizmalarının birbirleriyle oldukça uyumlu çıkmasının, bu depremlerin benzer bir faylanma geometrisi içerisinde geliştiğini gösterdiği ifade edildi.

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