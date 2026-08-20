Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Magazin

İbrahim Tatlıses’in Tatlıses'in doğduğu mağara boş kaldı: Günde 1 kişi bile gelmiyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
İbrahim Tatlıses’in Tatlıses'in doğduğu mağara boş kaldı: Günde 1 kişi bile gelmiyor

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi tarafından restore edilerek müze eve dönüştürülen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara, açılışının üzerinden geçen 2 yılda beklenen ilgiyi göremedi. Günde ortalama bir kişinin dahi ziyaret etmediği, toplam ziyaretçi sayısının ise yalnızca 250'de kaldığı müze, adeta sessizliğe büründü.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel değerlerini turizme kazandırmak amacıyla Haliliye Belediyesi tarafından hayata geçirilen restorasyon projesi kapsamında, İbrahim Tatlıses'in çocukluk yıllarının geçtiği ve doğduğu mağara yeniden düzenlenerek müze ev olarak ziyarete açılmıştı. Sanatçının hayatından izler taşıyan mağaranın, hem Tatlıses hayranlarının hem de kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olması bekleniyordu. Ancak büyük umutlarla kapılarını açan müze, aradan geçen 2 yılda beklentilerin oldukça gerisinde kaldı.

İbrahim Tatlıses’in Tatlıses'in doğduğu mağara boş kaldı: Günde 1 kişi bile gelmiyor
Başlık Resmiİbrahim Tatlıses’in Tatlıses'in doğduğu mağara boş kaldı: Günde 1 kişi bile gelmiyor

"ORADA DOĞDUĞUM İÇİN İFTİHAR EDİYORUM" DEMİŞTİ

İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara, sanatçının yıllar önce yaptığı açıklamalarla da sık sık gündeme gelmişti. Çocukluk yıllarının geçtiği bu mekanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını her fırsatta dile getiren Tatlıses, doğduğu yerle ilgili "Orada doğduğum için iftihar ediyorum" sözlerini kullanmıştı.

2 YILDA 250 KİŞİ GELMİŞ

Ancak Tatlıses'in geniş hayran kitlesi ve Şanlıurfa'nın güçlü turizm potansiyeline rağmen müzenin ziyaretçi sayısının son derece düşük kalması dikkat çekti. Açıldığı günden bu yana toplamda yalnızca 250 kişinin ziyaret ettiği belirtilen müzenin günlük ziyaretçi ortalamasının bir kişinin dahi altında kalması, projenin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

İbrahim Tatlıses’in Tatlıses'in doğduğu mağara boş kaldı: Günde 1 kişi bile gelmiyor
Başlık Resmiİbrahim Tatlıses’in Tatlıses'in doğduğu mağara boş kaldı: Günde 1 kişi bile gelmiyor

NEDEN ZİYARETÇİ YOK?

Haliliye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları kapsamında mağaranın doğal dokusunun korunmasına özen gösterildi. Yapının geçmişten gelen özellikleri mümkün olduğunca muhafaza edilirken, iç mekanda İbrahim Tatlıses'in hayatından ve sanat kariyerinden kesitleri yansıtan çeşitli unsurlara da yer verildi. Böylece mağaranın yalnızca tarihi bir yapı olarak değil, sanatçının hayatına ışık tutan bir müze olarak ziyaretçilere sunulması hedeflendi.

Fakat projenin hayata geçirilmesinin ardından beklenen ziyaretçi yoğunluğu bir türlü oluşmadı. Bazı kaynaklarda, müzeye yönelik ilginin oldukça düşük olmasında özellikle konum ve tanıtım eksikliğinin etkili olabileceği savunuluyor.

Şanlıurfa'ya gelen turistlerin kentteki önemli tarihi ve turistik noktaları ziyaret ettiği belirtilirken, Tatlıses'in doğduğu mağaranın yeterince bilinir hale getirilememesinin ziyaretçi sayısına doğrudan yansıdığı değerlendiriliyor.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"OYUNA GELMEYECEĞİZ"
İletişim Başkanı'ndan Netanyahu'ya sert tepki
GENÇLERE 2 ÖNEMLİ TAVSİYE!
GENÇLERE 2 ÖNEMLİ TAVSİYE!
TEKNOFEST Mavi Vatan müthiş başladı
BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?
BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?
Peş peşe sarsıntılar sonrası uzmanlar açıkladı
İŞTE YENİ 10 NUMARA
İŞTE YENİ 10 NUMARA
Galatasaray transferi resmen açıkladı
YEĞENİ FETÖ SORUMLUSU ÇIKTI!
YEĞENİ FETÖ SORUMLUSU ÇIKTI!
"Kuytulcular" dosyasında yeni detaylar ortaya çıkıyor
MSB'DEN 'SURİYE' AÇIKLAMASI!
MSB'DEN 'SURİYE' AÇIKLAMASI!
"İsrail'in vurduğu üste Türk askeri bulunmuyor"
KAÇAK ET VE SUCUK VURGUNU!
KAÇAK ET VE SUCUK VURGUNU!
Fakirlere yardım diye topladığı etleri sucuk yapmış
'YEĞEN' İDDİASINA TEPKİ!
'YEĞEN' İDDİASINA TEPKİ!
"Son 3 yılda hakkımda 4 bin 65 iftira attılar"
BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLADI!
BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLADI!
Eşel Mobil olmasaydı akaryakıt kaç lira olacaktı?
BEŞİKTAŞ İTİRAFI GÜNDEM OLDU
BEŞİKTAŞ İTİRAFI GÜNDEM OLDU
"Daha ilk haftadan kendimi kaos ortamında buldum"
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Uzman isim altında kritik detayı açıkladı
İŞTE TÜRKİYE'NİN NÜFUSU!
İŞTE TÜRKİYE'NİN NÜFUSU!
Merakla bekleniyordu... Ve açıklandı
ANLAŞMA TAMAM, RAKAM BELLİ
ANLAŞMA TAMAM, RAKAM BELLİ
Fenerbahçe'den Barcelona'ya gidiyor
POLİSE SİLAH ÇEKTİ SONRA...
POLİSE SİLAH ÇEKTİ SONRA...
Taksi içindeki dehşet anları kamerada
96.3 MİLYON TL’LİK TRANSFER!
96.3 MİLYON TL’LİK TRANSFER!
Şile festivalinden de Haluk Levent ve kardeşi çıktı
CEYDA'NIN ACI SONU!
CEYDA'NIN ACI SONU!
"Hız kes kalbim dayanmıyor"
DOLAR MI TL Mİ?
DOLAR MI TL Mİ?
Son tahminler ve getiriler ne söylüyor?
PETROL KRİZİ DÜNYAYI VURDU!
PETROL KRİZİ DÜNYAYI VURDU!
Türkiye akaryakıtta Avrupa'nın en ucuzu oldu
İKİ BAŞKENT KARIŞTI!
İKİ BAŞKENT KARIŞTI!
Biri füzeleri ateşledi, diğeri İHA'ları yolladı
O GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
O GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
Alparslan Kuytul'un çocuklara bile tahammülü yok
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi! 21, 25 ve 26 Ağustos BİM'de bu hafta neler var?
BİM 21, 25 ve 26 Ağustos aktüel ürünler kataloğu
Kaydet
Teşkilat’ın yeni başrol oyuncusu belli oldu! Tolga Sarıtaş’a hangi kadın oyuncu eşlik edecek?
Tolga Sarıtaş’a hangi kadın oyuncu eşlik edecek?
Kaydet
Diyarbakır'da alacak verecek kavgası! 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı
Diyarbakır'da alacak verecek kavgası! 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.