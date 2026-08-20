Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi tarafından restore edilerek müze eve dönüştürülen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara, açılışının üzerinden geçen 2 yılda beklenen ilgiyi göremedi. Günde ortalama bir kişinin dahi ziyaret etmediği, toplam ziyaretçi sayısının ise yalnızca 250'de kaldığı müze, adeta sessizliğe büründü.

Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel değerlerini turizme kazandırmak amacıyla Haliliye Belediyesi tarafından hayata geçirilen restorasyon projesi kapsamında, İbrahim Tatlıses'in çocukluk yıllarının geçtiği ve doğduğu mağara yeniden düzenlenerek müze ev olarak ziyarete açılmıştı. Sanatçının hayatından izler taşıyan mağaranın, hem Tatlıses hayranlarının hem de kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olması bekleniyordu. Ancak büyük umutlarla kapılarını açan müze, aradan geçen 2 yılda beklentilerin oldukça gerisinde kaldı.

İbrahim Tatlıses’in Tatlıses'in doğduğu mağara boş kaldı: Günde 1 kişi bile gelmiyor

"ORADA DOĞDUĞUM İÇİN İFTİHAR EDİYORUM" DEMİŞTİ

İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara, sanatçının yıllar önce yaptığı açıklamalarla da sık sık gündeme gelmişti. Çocukluk yıllarının geçtiği bu mekanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını her fırsatta dile getiren Tatlıses, doğduğu yerle ilgili "Orada doğduğum için iftihar ediyorum" sözlerini kullanmıştı.

2 YILDA 250 KİŞİ GELMİŞ

Ancak Tatlıses'in geniş hayran kitlesi ve Şanlıurfa'nın güçlü turizm potansiyeline rağmen müzenin ziyaretçi sayısının son derece düşük kalması dikkat çekti. Açıldığı günden bu yana toplamda yalnızca 250 kişinin ziyaret ettiği belirtilen müzenin günlük ziyaretçi ortalamasının bir kişinin dahi altında kalması, projenin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

İbrahim Tatlıses’in Tatlıses'in doğduğu mağara boş kaldı: Günde 1 kişi bile gelmiyor

NEDEN ZİYARETÇİ YOK?

Haliliye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları kapsamında mağaranın doğal dokusunun korunmasına özen gösterildi. Yapının geçmişten gelen özellikleri mümkün olduğunca muhafaza edilirken, iç mekanda İbrahim Tatlıses'in hayatından ve sanat kariyerinden kesitleri yansıtan çeşitli unsurlara da yer verildi. Böylece mağaranın yalnızca tarihi bir yapı olarak değil, sanatçının hayatına ışık tutan bir müze olarak ziyaretçilere sunulması hedeflendi.

Fakat projenin hayata geçirilmesinin ardından beklenen ziyaretçi yoğunluğu bir türlü oluşmadı. Bazı kaynaklarda, müzeye yönelik ilginin oldukça düşük olmasında özellikle konum ve tanıtım eksikliğinin etkili olabileceği savunuluyor.

Şanlıurfa'ya gelen turistlerin kentteki önemli tarihi ve turistik noktaları ziyaret ettiği belirtilirken, Tatlıses'in doğduğu mağaranın yeterince bilinir hale getirilememesinin ziyaretçi sayısına doğrudan yansıdığı değerlendiriliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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