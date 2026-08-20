Samsun'da yüzündeki siyah renkli tüyleri nedeniyle adeta "pala bıyıklı" bir görünüme sahip olan sokak kedisi, görenlerin ilgisini çekiyor.

Samsun'un İlkadım ilçesi Saathane civarında hayatını sürdüren sokak kedisi, dış görüntüsüyle türlerinden ayrılıyor.

PALA BIYIKLI KEDİ

Siyah-beyaz renkleriyle dikkat çeken kedinin özellikle burun ve ağız çevresindeki siyah tüyleri, bıyık ve pala şeklini andıran görüntüsüyle görenlerin dikkatini çekiyor.

Samsun'da pala bıyıklı kedi görenleri tebessüm ettiriyor

Sokakta dolaşan kedi, vatandaşların ilgisini üzerine topluyor. Kediyi görenler, farklı görünümü nedeniyle cep telefonlarıyla fotoğrafını çekerken, ürkek olan ve insanlardan kaçan kedi ise objektiflere poz vermekten hoşlanmıyor.

Samsun'da pala bıyıklı kedi görenleri tebessüm ettiriyor

"BEN Mİ DAHA PALAYIM, YOKSA BU KEDİ Mİ?"

Bölgedeki esnafın sevgilisi haline gelen pala kedi için bazı bıyıklı vatandaşlar ise "Ben mi daha palayım yoksa kedi mi daha pala arkadaşlarımızla aramızda şakalaşıyoruz." ifadelerini kullandılar.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İlkadım Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIİlkadım

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