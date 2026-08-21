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Spor

Nihat Kahveci, Beşiktaş'a övgü yağdırdı: Bu takımı izleyip keyif almayan yoktur

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, konuk ettiği Kauno Zalgiris’i 3-0 mağlup ederek, Litvanya'daki rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Yorumculuk yapan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, maça dair değerlendirmelerde bulundu.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris’i 3-0'lık skorla devirdi. Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, TÜPRAŞ Stadyumu'nda kazanılan farklı galibiyeti Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi.

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"NE KADAR GÜZEL BİR CÜMLE"

Kaleci Alexander Nübel'e çok iş düşmediğini belirten Kahveci, "Herhangi bir takım için kaleci nerede dediğimiz an o maçın özeti çıkar. Dakika 91’de Beşiktaş taraftarı 'Nübel, Nübel' diye bağırdı. Bugün Nübel’i görmedik. 'Nübel neredesin?' diyorum? Bir takımın performansını anlatırken ne kadar güzel bir cümle. Şu an Beşiktaş’ı konuşuyoruz ve 'Kaleci nerede?' diyoruz. Bunun sebebi ne? Top rakipteyken boğan, basan, topları için mücadele eden, girdiği pozisyonları sonlandıran, üzerine de 3 gol atan takım... Tribünlerde maç bitmesin isteyen taraftarlar vardır. Ben de izlerken maç bitmesin diye izledim. Bugünkü Beşiktaş’ı izleyip keyif almayan bir futbolsever yoktur" dedi.

Alexander Nübel
Başlık ResmiAlexander Nübel

"ŞU ANA KADAR HER ŞEY YOLUNDA"

Son yıllardaki kötü performanslardan sonra 3-0'lık galibiyetin keyfinin çıkarılması gerektiğini dile getiren eski milli futbolcu, "Son 4 yıldır eleştirdik, kızdık, onu yaptık, bunu yaptık. 'Kanatları nerede?' dedik. Bari bir kanatlı kartal izliyoruz. Bunun bir keyfini çıkaralım. Bunun keyfini de Beşiktaşlı taraftarların çıkardığına eminim. Şu ana kadar gerçekten her şey yolunda. Çok keyifli Beşiktaşlı taraftarlar" ifadelerini kullandı.

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"ITALIANO'YA HELAL OLSUN"

Teknik direktör Vincenzo Italiano hakkınd akonuşan Nihat Kahveci, "Vincenzo hocaya da helal olsun. Gelirken ne yapabileceğini konuşan, tahmin edeceğimiz Vincenzo ligde onu gösteriyor Beşiktaşlı taraftarlara. Beşiktaş, rakibinin zayıf olduğunu hissettiriyor. Midtjylland maçında da yeri geldiğinde bunu hissettirdi. Tamam eksik kaldılar ama hissettirdi. Doğru oynadı hep. Onu göz ardı etmeyelim" sözlerini sarf etti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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