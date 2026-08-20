Vincenzo Italiano: "Hepsini onlar sayesinde başardık"

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano, Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'i mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı. Karşılaşmayı değerlendiren İtalyan çalıştırıcı, "İlk kornerden maçı açabildik. Bunun için mutluyum. Böyle devam etmemiz ve daha da aç olmamız gerekiyor. Hep kazanan takım olmamız gerekiyor" dedi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Litvanya'nın Kauno Zalgiris takımını 3-0 yenen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano, daha istekli olmaları gerektiğini söyledi.

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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Italiano, "Daha fazla gol şansı bulmamız gerekiyor. Takım kazanmak istiyor. Bu mentaliteye sahip ve bunu da bugün gösterdik. İlk kornerden maçı açabildik. Bunun için mutluyum. Böyle devam etmemiz ve daha da aç olmamız gerekiyor. Hep kazanan takım olmamız gerekiyor. Mentalitemizde hep kazanan bir takım olmak istiyoruz. Daha fazla gol atmak için çalışmamız gerekiyor. Savunmadan çok mutluyum. Top kapmamız şu ana kadar harika. Daha bitmiş bir şey yok. Bir 90 dakika daha var. İlk maçta üstünlüğü sağladık ama daha bitmiş bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Vincenzo Italiano

"BAZEN DE ROTASYON YAPMAK ZORUNDASINIZ"

Stoperlerinden memnun olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, ilerleyen süreçte daha fazla rotasyon yapacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Üç stoperimi de oynattım. Üçünden de memnunum, beni zor duruma sokmadılar. Umarım beni yanıltmazlar. Oynayan herkesin yüzde 100'ünü vermesi ve bu inancın devam etmesi lazım. Rotasyon yapmak zorunda değilsiniz ama bazen de rotasyon yapmak zorundasınız. Maçlar arasında az zaman olduğu için yorgunluk oluyor. İki günde bir maç oynuyoruz, o yüzden daha taze ve diri oyuncuları kullanmayı tercih edebiliyorsunuz. Şu ana kadar çok yorucu bir performans olmadı ama ileride daha fazla oyuncu değişikliği görebileceksiniz."

"BUNLARIN HEPSİNİ TARAFTAR SAYESİNDE YAPTIK"

Beşiktaş taraftarının bu akşam itici güç olduğunu aktaran Italiano, "Maça iyi başladık ve erken gol bulduk. Rakibi zor duruma sokmaya çalıştık. Bunlar taraftarın sayesinde oldu. Onlar bizim itici gücümüz. Bu akşam 12. adam olduklarını söyleyebilirim. Bu taraftar bunu sağlıyor. İlk dakikadan itibaren yüzde 100'ünüzü vererek koşmanız gerekiyor. Bütün taraftara teşekkür ederim. Bugün avantajı aldık, çok mutluyuz. Bunların hepsini taraftar sayesinde yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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