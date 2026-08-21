Dusan Vlahovic hasreti bitti: Beşiktaş taraftarından büyük destek

Beşiktaş’ın uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Sırp yıldız Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk defa Kauno Zalgiris karşısında mücadele etti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris’i sahasında 3-0 mağlup etti. Yeni transfer Dusan Vlahovic, bu mücadelede ilk defa siyah-beyazlı formayı giydi.

VLAHOVIC TEZAHÜRATLARI

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Sırp santrfor, 60'ncı dakikada Hyeon-gyu Oh’un yerine dahil oldu. Beşiktaş taraftarları, uzun süre Vlahovic lehine tezahüratlarda bulundu.

Hyeon-gyu Oh, son yarım saatte yerini Dusan Vlahovic'e bıraktı.

Vlahovic, Avrupa Ligi 3'üncü eleme turunda Tüpraş Stadyumu’nda oynanan Hradec Kralove müsabakasını tribünden takip etmiş, Süper Lig’in ilk haftasındaki Eyüpspor müsabakasında ise kadroda yer almamıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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