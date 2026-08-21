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Eğitim

Binası olmayan Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi tercih rekoru kırdı

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Binası olmayan Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi tercih rekoru kırdı
Fotoğraf Başlığı BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, İLK 3 YIL BOYUNCA EĞİTİMLERİNİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BÜNYESİNDE VERECEK OLMASI VE ÖĞRENCİLERE 50 BİN TLLİK BURS VERECEK OLMASIYLA KÖKLÜ ÜNİVERSİTELERİN ÖNÜNE GEÇTİ. (VAHİT OLCAY/BİTLİS-İHA)Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi, ilk 3 yıl boyunca eğitimlerini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde verecek olması ve öğrencilere 50 bin TLlik burs imkanıyla köklü üniversitelerin önüne geçti.

Bu yıl ilk öğrencilerini kabul eden ve henüz binası olmayan Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk 10 bin sıralamasının altındaki öğrencileri kabul ederek köklü üniversiteleri geride bıraktı. Öğrencilerin fakülteyi tercih etmesindeki sebebin ilk 3 yıl eğitimin İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde verilecek olması ve aylık 50 bin liraya kadar burs imkanı olduğu belirtildi.

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Bitlis, bu sene üniversite tercihlerinde yoğun ilgi gördü. İlk öğrencilerini kabul eden Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi, 515.764 taban puan ve 9 bin 552 başarı sırasıyla öğrenci kabul etti. YKS’de başarı sıralaması ve puanı yüksek öğrenciler tarafından tercih edilen tıp fakültesi bölgedeki Gaziantep, Atatürk, Fırat üniversiteleri gibi köklü üniversiteleri geride bıraktı.

Nefes Gazetesi'nin haberine göre üniversiteden paylaşılan açıklamada, tıp fakültesini tercih edecek öğrencilerin, akademik kadro ve fiziki altyapı bitirilene dek birinci, ikinci ve üçüncü sınıf eğitimlerini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde alacağı kaydedilmişti. Açıklamada bu süreçte öğrencilere burs desteği verileceği de ifade edilmişti.

50 BİN LİRAYA KADAR BURS

Buna göre ilk 15 binlik başarı sırasıyla fakülteyi tercih eden öğrencilere aylık 50 bin TL, 15 binin üstündeki başarı sırasıyla yerleşen öğrencilere ise aylık 30 bin TL burs verileceği açıklanmıştı.

Binası olmayan Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi tercih rekoru kırdı
Başlık ResmiBinası olmayan Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi tercih rekoru kırdı

YKS sonuçlarına göre Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi 515.764 taban puan ve 9.552 başarı sırası ile öğrenci kabul etti. 30 kişilik kontenjanının hepsini dolduran fakülte, devlet üniversitelerindeki tıp programları arasında puan esaslı listelerde üst basamaklarda kendisine yer buldu. Fakülteye son giren adayın başarı sırasının yaklaşık 9 bin 632 olduğu kaydedildi. Bu şekilde yeni açılan bir fakülte, ilk öğrenci kabul senesinde 10 bin başarı sırası sınırının içerisinde kalan adaylardan öğrenci almış oldu. Öğrenciler 3. sınıfa dek İstanbul Çapa’da okuyacak, dördüncü sınıftan itibaren ise Bitlis’te eğitimlerini sürdürecek.

"BİNAMIZIN YAPIMI DEVAM EDİYOR"

Bu ilgiyi beklediklerini söyleyen Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmed Galip Halidi gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Bu ilgide Çapa’da eğitim almak ve çok ciddi burs olanağının sunulması etkili oldu Çünkü ilk 10 bine giren öğrenciler arayarak, ziyaret ederek tercih edeceklerini söylüyordu. 3 yıl Çapa’da eğitim görecekler. Bizim şu an binamızın inşaatı devam ediyor. Bir yandan binayı tamamlayıp bir yandan akademik personel alımı yapıyoruz. 3 yıl dedik ama daha önce de tamamlayabiliriz.”

Binası olmayan Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi tercih rekoru kırdı
Başlık ResmiBinası olmayan Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi tercih rekoru kırdı

2026-YKS’de vakıf üniversitelerinde her 5 kontenjandan birisi boş kaldı. 176 bin 80 kontenjanın 35 bin 706’sına öğrenci yerleşmezken doluluk oranı yüzde 79.7’de kaldı. Mühendislikten diş hekimliğine, hukuktan mimarlığa dek bazı programlarda onlarca kontenjana tek bir öğrenci bile kaydolmadı. Bazı üniversitelerde doluluk yüzde 50’ler seviyesine dek düşerken, yüzde 50 indirimli mühendislik programlarında onlarca kontenjan boş kaldı. Ayrıca aynı programa yerleşen öğrenciler arasındaki puan farkı 292’ye dek çıktı.

BURS İMKANINA RAĞMEN BOŞ KALDI

Verilere göre bu sene vakıf üniversitelerinde 36 lisans programına tek bir öğrenci yerleşmedi. Yüzde 50 burs olanağı tanınmasına karşın tercih edilmeyen vakıf üniversitesi bölümlerinden bazıları şu şekilde:

- İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce): Yerleşen 0

- Bilgi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (İngilizce): Yerleşen 0

- Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce): Yerleşen 0

- İstanbul Atlas Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği: Yerleşen 0

- İstanbul Atlas Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce): Yerleşen 0

- Antalya Belek Üniversitesi Yazılım Mühendisliği: Yerleşen 0

- Maltepe Üniversitesi Mimarlık (İngilizce): Yerleşen 0

- İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin İngilizce Yazılım Mühendisliği ? Yerleşen 0

- Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce): Yerleşen 0

- Antalya Belek Üniversitesi’nin Yazılım Mühendisliği: Yerleşen 0

- İstanbul Atlas Üniversitesi’nde ise yüzde 50 burslu Bilgisayar ile İngilizce Yazılım Mühendisliği bölümlerine tek bir öğrenci bile yerleşmedi.

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YKS’de dikkat çeken tablo! 50 bine yakın kişi yeniden üniversite kazandı
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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