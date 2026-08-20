Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2026-YKS) giren 48 bin 895 aday, üniversiteye yeniden yerleşmeyi başardı. Yaklaşık 50 bin kişi tekrar üniversiteli oldu.

Milyonlarca kişinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, 48 bin 895 aday üniversiteye yeniden yerleşmeyi başardı. 2026-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca kişi arasından bir kısmı hayallerine kavuştu, bir kısmı ise hayallerini bir sonraki seneye bıraktı.

730 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖRGÜN

2026-YKS yerleştirme sonuçlarına göre adaylar arasında üniversite tercihinde bulunan 1 milyon 279 bin 439 kişiden 730 bin 854'ü örgün ve açık öğretimdeki bir lisans veya ön lisans programına yerleşti.

YKS’de dikkat çeken tablo! 50 bine yakın kişi yeniden üniversite kazandı

50 BİNE YAKIN KİŞİ YENİDEN ÜNİVERSİTE KAZANDI

Daha önce bir yükseköğretim programından mezun olmuş 48 bin 895 aday üniversiteye yeniden yerleşmeyi başardı. Yerleştirmeye başvuran adayların 90 bin 449'unu, bir üniversiteye yerleşen adayların ise 48 bin 895'ini daha önce bir yükseköğretim programından mezun kişiler oluşturdu.

Üniversiteye yerleşen adaylar öğrenim durumlarına göre incelendiğinde, son sınıf düzeyinde 766 bin 971 adayın yerleştirme puanı hesaplandı. Bu adaylar arasında yerleştirme başvurusunda bulunan 350 bin 354 öğrenciden 218 bin 441'inin üniversiteye yerleştiği görüldü.

YKS’de dikkat çeken tablo! 50 bine yakın kişi yeniden üniversite kazandı

Önceki yıllarda üniversiteye yerleşmemiş adaylardan 954 bin 596 kişinin yerleştirme puanı hesaplandı. Üniversite tercihinde bulunan 672 bin 226 adayın 378 bin 664'ü bir yükseköğretim programına yerleşti.

YKS’de dikkat çeken tablo! 50 bine yakın kişi yeniden üniversite kazandı

Daha önce üniversiteye yerleşmiş adaylar arasında ise yerleştirme puanı hesaplanan 245 bin 447 kişiden 124 bin 204'ü tercihte bulundu, bunların 64 bin 865'i bir yükseköğretim programına hak kazandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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